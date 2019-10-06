Почему российские телеканалы начали высмеивать Путина

Сенсационное заявление президента РФ Владимира Путина о невыгодном свете, в котором выставляют несостоявшийся украинский народ российские телеканалы, выдавило из звезд православного экрана не только подспудную спесь, но и ехидные ухмылочки, за которые им, по-хорошему, следовало бы порвать рот, но всему свое время.

Если бы у них были яйца дедушки, накрылись бы они половыми органами бабушки

Разберем, что именно сказал Путин на межпланетном дискуссионном клубе «Валдай». Сначала Путин сказал традиционную шутку: наши телеканалы, ха-ха-ха, ведут, хи-хи-хи, как это ни покажется смешно и странно, независимую политику, короче, если бы у них были яйца дедушки, накрылись бы они половыми органами бабушки, это понятно. Потом он сказал: если вы говорите, что они плохо показывают Украину, я с вами согласен, если это так, и если это так, то мы не должны, если это так, говорить плохо о народе, если это не так, а если это так, надо говорить плохо только об украинских властях, если это, конечно, так.

Разумеется, это не так, и кому, как не Путину, знать, как оно, на самом деле, так. Обратимся хотя бы к нашумевшему факту смерти рядового москвича, который во время просмотра новостей - а в российских новостях говорится всегда понятно про какую страну, - нащупал в темноте кусок сала, сунул его в рот и удавился. Каково же было удивление врачей, когда выяснилось, что причиной смерти 56-летнего потомка Победителей Фашизма стала попытка закричать: «Так вам и надо, биндеровские жыды», но сало не дало. Проведенная проверка выявила, что оно было санкционным.

И это не единичный случай.

Однако дает ли это российским телевизионным журналистам право глумиться над отцовскими советами Владимира Владимировича Путина так, как это сделала, например, раздухарившаяся Скабеева, ответившая вождю улыбочкой? Улыбочка у нее. Ты кому лыбишься, сука? - подмывает спросить, но нельзя: свобода слова. С другой стороны, как раз в это время российская пресса обсуждала новость о том, как в кулуарах ПАСЕ группа украинских депутатов заняла все туалетные кабинки, чтобы не пустить туда делегата от России Кашина, и справлять бы Кашину в лапоть и вазочку, кабы не веселый депутат из Голландии, который дал потерпевшему ключи от туалета для трансгендеров, где русским депутатом без труда овладела бородатая Кончита Вурст, которая все это и задумала. Узнав о таком событии, Николай Янович Азаров усрались прямо среди российских берез, за Азаровым последовал сенатор Пушков и многие другие, пока не стало известно, что новость полностью выдумана российским издательским домом «Панорама».

Шутить в ответ великому вождю в России всегда означало, что кто-то, кажется, чересчур зажрался

Разумеется, более невыгодного света, чем не пустить русского человека в туалет, придумать сложно, но, во-первых, знает ли вообще русский человек, что такое туалет, и зачем такие сложности, если вокруг много других красивых мест? Во-вторых, против кого направлена эта новость - против Украины, украинского народа или украинских властей? Конечно же, исключительно против властей, а значит, не такая уж это и выдумка. И если мы возьмем международный аспект, то незавидный муж Скабеевой товарищ Попов Евгений, которого звероподобный украинский депутат Береза, как известно, в свое время не только безропотно пускал в туалет ПАСЕ, но и неоднократно запирал там до утра, пишет вроде бы правильно: «Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО». Пытались же они когда-то подменить мочу российских спортсменов на свою, а это было куда сложнее!

Между тем, после этих неосторожных слов многие внимательные наблюдатели заговорили о том, что Попов Евгений, кажется, вслед за своей приборзевшей женой тоже смеется над товарищем Путиным.

Конечно же, товарищ Путин любит пошутить, и это, вне всяких сомнений как раз тот случай, однако шутить в ответ великому вождю в России всегда означало, что кто-то, кажется, чересчур зажрался, а это неправильно, народ не поймет. И если человек тонкой заднепроходной чувствительности Владимир Соловьев в ответ на путинский призыв об Украине сделал вид, что полностью увлечен борьбой с поклепами национал-предателя Гребенщикова Б., то Скабеева и Попов, кажется, таки дошутились... А пока суд да дело, посмотрите правдивые новости о том, как в Польше украинского заробитчанина заставили заговорить по-русски, есть биндеровский флаг и танцевать «барыню».

Всех желающих помочь украинской армии сделать так, чтобы российские пропагандисты поменьше улыбались для их же собственного блага просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ