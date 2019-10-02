Трамп посоветовал демократам не тратить время на «фигню» и «найти кандидата получше»

Ранее президент США назвал "государственным переворотом" процедуру импичмента, инициированную демократами в конгрессе.

Президент США Дональд Трамп, в отношении которого Конгресс инициировал процедуру импичмента из-за скандала вокруг его разговора с Владимиром Зеленским, посоветовал демократам не тратить время на «фигню» и сконцентрироваться на чем-нибудь полезном.

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«Бездельникам-Демократам следовало бы сфокусироваться на развитии страны, и не тратить чьего-либо времени и энергии на фигню (bullshit), которой они занимаются с того момента, когда я с подавляющим перевесом победил в 2016, 223-306. Найдите кандидата получше в этот раз, он вам понадобится!», – высказался он в Twitter.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019

Ранее Трамп назвал государственным переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в конгрессе.

Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа. В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.