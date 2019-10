Трамп посоветовал демократам не тратить время на «фигню» и «найти кандидата получше»

Президент США Дональд Трамп, в отношении которого Конгресс инициировал процедуру импичмента из-за скандала вокруг его разговора с Владимиром Зеленским, посоветовал демократам не тратить время на «фигню» и сконцентрироваться на чем-нибудь полезном.

Читайте такжеПомпео признался, что присутствовал во время скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского

«Бездельникам-Демократам следовало бы сфокусироваться на развитии страны, и не тратить чьего-либо времени и энергии на фигню (bullshit), которой они занимаются с того момента, когда я с подавляющим перевесом победил в 2016, 223-306. Найдите кандидата получше в этот раз, он вам понадобится!», – высказался он в Twitter.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!