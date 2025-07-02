Нарушителя удалось быстро найти.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко вчера, 1 июля, пожаловалась на нападение таксиста. Она сразу обратилась в полицию с соответствующим заявлением и правоохранители уже задержали мужчину.

Нарушителем оказался 63-летний мужчина, которого удалось быстро найти.

"Столичные полицейские задержали мужчину, который ударил заслуженную артистку Украины из-за конфликта во время движения в такси. Происшествие случилось 30 июня, около 15:00 часов на столичном Печерске. В полицию обратилась певица и сообщила о том, что водитель такси, услугами которого она пользовалась, спровоцировал конфликт и нанес ей удары, после чего уехал с места происшествия", - отмечает пресс-служба полиции.

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Полиция также открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины - побои и истязания. Сейчас расследование продолжается.

Напомним, певица Тоня Матвиенко в своем Instagram рассказала, что стала жертвой агрессии таксиста. По ее словам, мужчина с начала поездки вел себя пренебрежительно и игнорировал ее просьбы. Когда ситуация обострилась Тоня попросила прервать поездку и остановиться, однако водитель отказал. Он остановил авто только после того, как она открыла дверь. Затем мужчина сам вышел из машины и ударил Матвиенко в голову и плечо.

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