"Это не импичмент": Трамп заявил о госперевороте в США
Президент США Дональд Трамп назвал государственным переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в конгрессе.
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Об этом он написал в своем Twitter.
«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот», - заявил он.
Трамп отметил, что целью переворота является попытка отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и «Богом данные права гражданина США».
As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019
Как сообщал УНИАН, Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.