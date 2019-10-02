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"Это не импичмент": Трамп заявил о госперевороте в США

07:46, 02 октября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом он написал в своем Twitter.

«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот», - заявил он.

Трамп отметил, что целью переворота является попытка отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и «Богом данные права гражданина США».

Как сообщал УНИАН, Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.

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Теги: #Трамп#США#госпереворот