В НАТО высмеяли заявление российских дипломатов о границе РФ в Румынии

Заявление Джансена, которое размещено на его странице в twitter, цитирует Европейская правда.

"Россия говорит, что оборонительные учения НАТО в Румынии "имеют конфронтационный характер". (Не знаю,) мы с ними используем одинаковые карты?", - написал представитель альянса, сопроводив свое сообщение иллюстрацией.

Читайте такжеПутин наградил Лаврова орденом за многолетнюю "дипломатическую деятельность"Дело в том, что в заявлении МИД говорится о протесте России из-за развертывания сил НАТО "близ российской границы". Карта, размещенная Джансеном, демонстрирует, что расстояние от Румынии до России - около 1000 км, страны не имеют общей границы.

Напомним, в НАТО неоднократно признавали, что повышенная частота совместных учений связана с агрессией РФ против Украины и активизацией российских войск в нейтральном воздушном и морском пространстве.

#Russia says #NATO defensive exercises in #Romania 'confrontational'. Are they using same map? http://t.co/ZslRRajdVUpic.twitter.com/3oW6uIKUx9