Террористы ИГИЛ угрожают повторением терактов 11 сентября

"Мы повторим 11 сентября, и мы пошлем машины, наполненные взрывчаткой и смертниками", такую информацию в своем официальном твиттере предоставила директор SITE Intelligence Group (данная организация занимается анализом исламистских ресурсов), пишет ZN.

Также ИГИЛ угрожает сжечь США, и, как можно судить по выложенным террористами в Интернете изображениям, атаковать Белый Дом и Конгресс США.