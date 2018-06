Террористы ИГИЛ угрожают повторением терактов 11 сентября

"Мы повторим 11 сентября, и мы пошлем машины, наполненные взрывчаткой и смертниками", такую информацию в своем официальном твиттере предоставила директор SITE Intelligence Group (данная организация занимается анализом исламистских ресурсов), пишет ZN.

MUST STOP NOW: #ISIS rampant campaign #WewillBurnUSAgain promising another 9/11 & lone wolf attacks #WakeUpTwitter RT pic.twitter.com/3vsxqdYBBh