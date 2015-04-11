Террористы ИГИЛ угрожают повторением терактов 11 сентября
08:17, 11 апреля 2015Мир
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Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) опубликовала в Интернете угрозы осуществить массовые теракты на территории Соединенных Штатов.
ИГИЛ обещает "сжечь" США" / witter.com/Rita_Katz
"Мы повторим 11 сентября, и мы пошлем машины, наполненные взрывчаткой и смертниками", такую информацию в своем официальном твиттере предоставила директор SITE Intelligence Group (данная организация занимается анализом исламистских ресурсов), пишет ZN.
MUST STOP NOW: #ISIS rampant campaign #WewillBurnUSAgain promising another 9/11 & lone wolf attacks #WakeUpTwitter RT pic.twitter.com/3vsxqdYBBh
— Rita Katz (@Rita_Katz) April 10, 2015
Также ИГИЛ угрожает сжечь США, и, как можно судить по выложенным террористами в Интернете изображениям, атаковать Белый Дом и Конгресс США.
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