Террористы ИГИЛ угрожают повторением терактов 11 сентября

08:17, 11 апреля 2015
Мир
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Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) опубликовала в Интернете угрозы осуществить массовые теракты на территории Соединенных Штатов.

ИГИЛ / twitter.com/Rita_Katz

"Мы повторим 11 сентября, и мы пошлем машины, наполненные взрывчаткой и смертниками", такую информацию в своем официальном твиттере предоставила директор SITE Intelligence Group (данная организация занимается анализом исламистских ресурсов), пишет ZN.

Также ИГИЛ угрожает сжечь США, и, как можно судить по выложенным террористами в Интернете изображениям, атаковать Белый Дом и Конгресс США.

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