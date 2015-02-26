Беззащитная Европа

Европа демонстрирует полную неготовность к базовым вызовам безопасности в новом 21 столетии. Прошлый год вывел на повестку дня два ключевых для Европы вызова – агрессия России против Украины и создание исламского террористического халифата во главе с Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ) в Северной Африке и Ближнем Востоке. Оба вызова застали Европу врасплох, и она до сих пор не имеет четкой стратегии противодействия, хотя уровень угрозы только растет. Обе проблемы сами по себе не решатся, сколько бы политики в европейских столицах не медитировали.

По сути, весь длительный период формирования уютного для Европы, особенно средиземноморских стран, пояса сотрудничества и безопасности на своем Юге вокруг Средиземного моря закончился эпическим провалом. Европа проспала «арабскую весну» и не смогла найти среди новых североафриканских лидеров для замены Каддафи и Мубарака, которые худо-бедно, но прикрывали южные границы ЕС. Барселонский процесс, идеи Средиземноморского Союза, выдвинутые Францией времен президента Саркози, оказались фикцией.

Реальность такова, что боевики террористического интернационала уже в открытую грозят захватить Рим из ливийского побережья, записывая на камеру казнь десятков египетских христиан. Провокация новой большой войны с исламским терроризмом вполне может состояться. Уже сейчас высшие представители власти Италии заявляют о необходимости нанесения удара по ИГИЛ в Ливии и разворачивания в этой стране полноценной военной операции объединенными силами Европы. Только вот кто будет воевать с террористами в Северной Африке? «Миротворец» Обама, скорее всего, ограничится точечными авиаударами, в лучшем случае. Готовящаяся к Нобелевской премии мира Ангела Меркель вряд ли пошлет немецких солдат умирать в Ливию, поскольку Германия отвечает не за безопасность, а за экономику, верно?

А если представить совсем пессимистический сценарий, когда боевики держат свое слово и организовывают террористическую атаку на Италию с моря, когда более тысячи джихадистов на разных мелких и средних плавсредствах высаживаются в десятках городах и поселках Италии и начинают бои? Кто будет защищать Италию в таком случае и справятся ли ее силовые структуры с таким вызовом?

Столь же риторический вопрос можно задать и об опасности террористических актов в Европе, особенно в Южной ее части. ЕС, скорее всего, не готов к серьезному ужесточению внутренней безопасности и увеличению контроля над своими гражданами.

На данный момент, Евросоюз практически полностью беззащитен с Юга, со стороны Северной Африки и Ближнего Востока. Самое печальное, что данная проблема еще не полностью осознается ведущими европейскими политиками, живущими в своих внутренних иллюзиях между электоральными циклами.

Но – ситуация на Востоке Европы намного хуже! Здесь враг, развязавший войну против Европы имеет ядерный арсенал, значительное влияние на европейское информационное поле, многих ведущих европейских политиков, влияние на энергетику большого количества стран ЕС. Этого откровенного врага Европы многие представители европейской элиты и граждане искренне называют «своим другом» и строят совместные планы на будущее. В это же время этот «друг», вполне возможно, не первый год разрабатывает гибридные операции по захвату Берлина, Парижа, Праги, Вены…

Ситуация усугубляется еще тем, что ядерные государства, выступившие гарантами безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, оказались неспособны выполнять свои обязанности в сфере безопасности. В числе таковых – и один из лидеров Евросоюза, Британия. То есть, восточный враг вполне преуспел в дискредитации самой Европы на международной арене, что показав, что она не способна защищать своих союзников и тех, кому гарантировала безопасность. Это, кстати, прекрасный сигнал и для ИГИЛ – о том, что нынешний ЕС – «перезревший плод», который можно взять «голыми руками». Что ЕС – лишь богатая добыча для новых варваров, способных предъявить свое право на нее.

Европе пока везет с тем, что Украина, несмотря на все беды и ужасную цену своей борьбы, продолжает выполнять роль щита Европы на Востоке. Сам Старый свет это даже до конца не понимает. «Пробуждение» многих стран ЕС может прийти слишком поздно, когда на восточном фронте начнется тотальная война, которая моментально перекинется на новые государства-члены Евросоюза. Кто сможет противостоять данной угрозе? Система безопасности на уровне международного права в мире полностью разрушена, поэтому надежда будет только на собственную силу. И кто сможет ее обеспечить кроме, опять-таки, США?

Де-факто, мы наблюдаем результат полного провала европейской политики безопасности. Единственным шансом на стабилизацию ситуации для ее дальнейшей трансформации в новое качество является остановка агрессии России против Украины на Востоке, а также использования всех возможных сил и средств на основе американской военной мощи для уничтожения ИГИЛ в Северной Африке и Ближнем Востоке с поддержкой неких стабильных режимов в странах Магриба.

По большому счету, Европе сейчас надо два щита, один – на Юге, другой – на Востоке. На Юге могут выручить США при определённых условиях. Европа сейчас не в состоянии торговаться, и пойдет на них. На Востоке щитом может стать Украина, но тоже при определенных условиях. Если ЕС, во главе с Францией и Германией, и дальше будет заниматься умиротворением агрессора, то Украина сосредоточиться исключительно на дееспособных союзниках, таких как США, Великобритания, Польша и Литва. А проблемы военного сдерживания России останутся «головной болью миротворцев» из Парижа и Берлина. В данном случае, времени у Европы для обдумывания нет – пришла пора действовать.

Иначе совсем скоро вежливые туристы из «русского мира» смогут встретиться с верноподданными халифа в мечети Парижской Богоматери...

Роман Рукомеда, политический эксперт