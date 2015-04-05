Пятнадцать человек погибли из-за атаки ИГ на лагерь "Ярмук" у Дамаска
Боевики "Исламского государства" расстреляли митинг протеста против их политики в лагере палестинских беженцев "Ярмук" в пригороде Дамаска, 15 человек погибли.
Об этом сообщил РИА Новости один из лидеров лагеря, шейх Анас.
"Пятнадцать человек погибли, в том числе бойцы Сирийской свободной армии (ССА), охранявшие митинг. Семьдесят человек получили пулевые и осколочные ранения", — сказал собеседник агентства. Все раненые помещены в государственные больницы.
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Ранее лагерь контролировала ССА, сейчас она ведет бои за "Ярмук" с "Исламским государством". В среду боевики установили контроль над большей частью лагеря. Несмотря на то, что террористы предложили воюющим группировкам сложить оружие до вечера четверга, ожесточенные бои между местными группировками и боевиками ИГ продолжаются почти во всех частях лагеря.