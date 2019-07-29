Смерть Путина в батискафе: подвиг ценою в жизнь

Когда немногочисленные полчища крайне далеких от народа фашистов бросились жечь мэрию Москвы и разбивать своими необразованными головами беззащитные полицейские дубинки, президент РФ срочно уехал на Финский залив, занырнул там на самое дно и схоронился до лучших времен. Это был мудрый и решительный поступок, Путин снова всех переиграл, и вот почему.

Несмотря на то, что на фашистский шабаш в столице православного мира вышло три с половиной умственных калеки (из которых потом тысячу триста задержали) , а предводитель заокеанских молодчиков Навальный и вовсе слег в тюремную санчасть с веснушками от переедания, кровавый бунт национал-предателей был не таким уж безобидным, как могло показаться со стороны.

Так, российская пресса сумела установить , что в день попытки государственного переворота в субботу, 27 июля к границам РФ подошла вероломная украинская армия «для поддержки демократии в России» путем кровавой интервенции. Однако узнав, что Путин скрылся из Москвы переодетый водолазом и исчез с концом в пучине моря, кровавые каратели развернулись и ушли обратно, прихватив с собой за ухо неосторожного русского мальчика Ивана, опрометчиво попросившего у них «гарелки». Впоследствии Иван вырос фашистом и геем-акселератом.

Путин сумел не только предотвратить очередное нападение украинской военщины, понукаемой заокеанскими ястребами, но и почтить память русских героев, утонувших до этого

Так Владимир Путин сумел не только предотвратить очередное нападение украинской военщины, понукаемой заокеанскими ястребами, но и почтить память русских героев, утонувших до этого. «Подвиг ценою в жизнь: Как в России сохранить память о своих героях. Путин показал личный пример», - пишет российская пресса. В чем был подвиг Путина, на первый взгляд непонятно, особенно если ты национал-предатель, но когда батискаф рухнул на дно Финского залива, именно Путин вышел из него, подплыл к лежащей рядом субмарине Щ-308 «Семга», вскрыл ее консервным ножом, забрал амфоры и прикрутил на стену мемориальную табличку «Морякам «Семги» - с пламенным приветом от трудового коллектива подлодки «Лошарик», братишек с «Курска» и теноров морского хора имени Александрова».

Страшно икнулся субботний подвиг Путина коварным хахлам, из-за предательской измены которых российская армия запитала «Лошарика» от аккумуляторов российского производства. С одной стороны, это, конечно, было хорошо, потому что российское - значит лучшее, не то что это дешевое украинское фуфло, с другой - «Лошарик» из-за этого взорвался, загорелся и чуть не утонул, но, к счастью, выплыл с 14 трупами, которые перед смертью успели совершить столько всевозможных подвигов, что хрен бы им в любом другом случае за всю жизнь так повезло. А уж после того, как Владимир Владимирович Путин лично уважил их своим голландским батискафом, сделанным без единой русской батарейки, героические трупы поняли, что все было не зря, и даже пожалели, что не умерли раньше.

Что касается самого Путина, то, прикрутив заветную табличку, он отправился обратно в батискаф. По дороге подстрелил трех щук, боролся с раком, защитил карася от нападения гигантских угрей-русофобов, подвергся нападению разумного кальмара с лицом Медведева, но перехитрил его, заманив в амфору кусочком пропавшей колбасы, и закупорил там куском морской брюквы, чтобы впоследствии холодными зимними вечерами тереть этот удивительный сосуд скрипучим пенопластом, прислонять его к уху и слушать невнятные матюки кальмара, представляя себе, что это с ним говорят души утонувших русских моряков...

Излишним будет упоминать здесь, что в ходе погружения Путин и сам, собственно говоря, погиб смертью храбрых, иначе какой бы это был подвиг ценою в жизнь, но бог воскресил его и вознес с батискафом на берег, где его уже ожидали новые вяликие дела.

Всех желающих помочь украинской армии увеличить количество храбрых смертей российских туристов и их местных наемников на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников