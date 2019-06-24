Как грузинское гей-лобби доигралось со своей русофобией

Эта проблема долго замалчивалась властями, побывавшие в Грузии российские туристы стыдливо отводили глаза в сторону, злорадно поглядывая на тех, кому лишь предстояло познать истинное гостеприимство зловещих аулов; злые бояре тщательно скрывали ее от Путина. Однако Путин, в конце концов, что-то почувствовал, а почувствовав - срочно принял меры.

В советские времена русские люди очень боялись грузинов. Ни один из советских анекдотов про грузинов не обходился без слов «кинджал» или «попа», часто было и то и другое сразу; еще чаще «попа» страдала от чего-то значительно более опасного, чем «кинджал». Русские люди над такими анекдотами очень смеялись, но в Грузию на всякий случай ездили только толпой, а ночью спали по очереди, а то вдруг придут грузины и давай.

С развалом СССР мировая гей-закулиса внушила людям, что анекдоты про чурок, хохлов, молдаван и прочих чукчей нарочно распространялись КГБ, чтобы братские народы считали друг друга слишком дикими и тупыми, чтобы сговариваться против умной и цивилизованной Москвы. Сколь бы чудовищной и неправдоподобной ни была эта теория, многим она пришлась по вкусу, и вот уже доверчивые российские войска поехали в Абхазию и Южную Осетию, где неожиданно для себя подверглись неимоверным злодеяниям со стороны разнузданных грузин; что же касается еще более доверчивых русских туристов, то о них и вовсе говорить страшно. Так, хитрый разбойник Гоги одной бутылкой чачи на веревочке регулярно заманивает в гей-аул до трех русских туристических групп в день, и там с ними делают ужасное чито-грито.

В советские времена русские люди очень боялись грузинов. Ни один из советских анекдотов про грузинов не обходился без слов «кинджал» или «попа», часто было и то и другое сразу; еще чаще «попа» страдала от чего-то значительно более опасного, чем «кинджал»

Эта вопиющая ситуация могла бы продолжаться еще очень долго, если бы грузинское гей-лобби, управляемое Америкой и Украиной, не было спущено с поводка помощником Байдена - известным русофобом-марихуанистом Майклом Карпентером. И вот приезжает в Тбилиси официальная русская делегация, чтобы поделиться с дикими горцами основами научного православия, а в местном парламенте ее уже поджидает хитрый разбойник Гоги. «Садысь, дарагой, свой попа крэсло спикер, - говорит Гоги главе российской делегации православному коммунисту Гаврилову, - дам тэбе за это чача». Коммунист Гаврилов, конечно же, не хочет садиться в кресло спикера грузинского парламента, но понимает, что у него нет другого выхода, иначе этот Гоги по правилам кавказского гостеприимства его тупо зарежет. Что ж, думает Гаврилов, сяду ненадолго и быстро встану.

Увы, не успел он сесть, как все вокруг развернули заранее распечатанные флаги Украины и Америки, а также оскорбительные плакаты про Путина и православие, и набросились на русскую делегацию с кинджал. Их направляли кураторы, говорившие «на американской версии английского языка» , а также «активные сторонники легализации марихуаны и ЛГБТ-сообщества» , что и требовалось доказать. Православный коммунист Гаврилов попал в больницу с обширной пробкой седалищного нерва, хирурги были вынуждены использовать штопор, сейчас у пациента все хорошо, но в глазах тоска.

Таким образом, массовый гомоцид российских туристов в Грузии выплеснулся на поверхность и грозил перекинуться на Россию. Но Владимир Владимирович Путин вовремя заметил проблему и запретил авиасообщение между братскими странами за неуплату

По всей Грузии начались антироссийские восстания. «Гуляешь по гостеприимному Тбилиси, - пишет русский журналист Владимир Ворсобин, - заворачиваешь за угол - бац, пять тысяч человек говорят - иди-Володь-на...», ну, понятно, на что именно, и не откажешь же... Вот какова благодарность за то, что Россия освободила Грузию от турецко-фашистских захватчиков! «Грузия, которую мы имеем сегодня, - это полностью и безоговорочно результат русских усилий, денег и крови, - с горечью пишет российская пресса. - А в фейковой политике - как говорит эта дура, их нынешний президент, - «Россия - враг и агрессор». Вот дура так дура!

Таким образом, массовый гомоцид российских туристов в Грузии выплеснулся на поверхность и грозил перекинуться на Россию. Но Владимир Владимирович Путин вовремя заметил проблему и запретил авиасообщение между братскими странами за неуплату. И заплакали грузины, и стали без русских туристов голодать, замерзать зимой, разоряться, идти по миру, просить прощения - да поздно. Даже добрый журналист Кашин их не простил : кому, мол, вы, шакалы паршивые, про неприязнь к политикам, но горячую братскую любовь к простым русским людям рассказываете? Мы эти сказки знаем, сами их хохлам шестой год на уши вешаем, нашли лохов!.. А все потому что нечего русскому медведю кинджал попа тыкать. На ней уже и так живого места нет.

Всех желающих помочь украинской армии с отстрелом русских животных на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ