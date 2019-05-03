Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде от украинского бренда

Дизайнер бренда - жена украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Звезда популярного сериала "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне от украинского бренда Bevza.

Читайте такжеБеременная Кира Найтли показала огромный живот (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который является мужем дизайнера бренда - Светланы Бевзы.

"Пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она (Софи Тернер - УНИАН) пошла в волшебном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA! Украинцы не только умеют создавать сюжеты покруче американских блокбастеров, но и быть на вершине мировой моды и стиля!", - написал Омелян.

Как сообщал УНИАН, Софи Тернер вышла замуж за 29-летнего американского музыканта Джо Джонаса. Достаточно скромную свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Церемонию вел актер, изображающий Элвиса Пресли.