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Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде от украинского бренда

11:05, 03 мая 2019
Мир
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Софи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера / фото Facebook

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который является мужем дизайнера бренда - Светланы Бевзы.

"Пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она (Софи Тернер - УНИАН) пошла в волшебном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA! Украинцы не только умеют создавать сюжеты покруче американских блокбастеров, но и быть на вершине мировой моды и стиля!", - написал Омелян.

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Как сообщал УНИАН, Софи Тернер вышла замуж за 29-летнего американского музыканта Джо Джонаса. Достаточно скромную свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Церемонию вел актер, изображающий Элвиса Пресли.

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Теги: #Игра Престолов#свадьба#Санса Старк Софи Тернер актриса