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Авария круизного лайнера в Норвегии: опубликовано жуткое видео с борта судна

08:56, 24 марта 2019
Мир
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Опубликовано видео с лайнера Viking Sky / Скриншот - Twitter, ABC News

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На видеоролик обратил внимание канал ABC News. На кадрах можно видеть, что борт судна сильно качает из-за шторма. Предметы интерьера и мебель начали буквально летать в разные стороны, а с потолка слетели несколько навесных панелей. Ситуация напугала пассажиров. 

Как сообщал УНИАН, в Норвегии спасатели эвакуировали пассажиров круизного лайнера Viking Sky, у которого отказал двигатель во время шторма. На борту судна находились около 1300 человек.

В результате аварии пострадали, по меньшей мере, 10 человек.

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Теги: #крушение#Норвегия