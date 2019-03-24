Авария круизного лайнера в Норвегии: опубликовано жуткое видео с борта судна

На кадрах можно видеть, что борт судна сильно качает из-за шторма.

Пассажиры норвежского круизного лайнера Viking Sky, попавшего в аварийную ситуацию, опубликовали видео с борта судна.

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На видеоролик обратил внимание канал ABC News. На кадрах можно видеть, что борт судна сильно качает из-за шторма. Предметы интерьера и мебель начали буквально летать в разные стороны, а с потолка слетели несколько навесных панелей. Ситуация напугала пассажиров.

CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktSpic.twitter.com/UNdpuJ49aS — ABC News (@ABC) 24 марта 2019 г.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии спасатели эвакуировали пассажиров круизного лайнера Viking Sky, у которого отказал двигатель во время шторма. На борту судна находились около 1300 человек.

В результате аварии пострадали, по меньшей мере, 10 человек.