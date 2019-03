Авария круизного лайнера в Норвегии: опубликовано жуткое видео с борта судна

Пассажиры норвежского круизного лайнера Viking Sky, попавшего в аварийную ситуацию, опубликовали видео с борта судна.

На видеоролик обратил внимание канал ABC News. На кадрах можно видеть, что борт судна сильно качает из-за шторма. Предметы интерьера и мебель начали буквально летать в разные стороны, а с потолка слетели несколько навесных панелей. Ситуация напугала пассажиров.

CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktSpic.twitter.com/UNdpuJ49aS