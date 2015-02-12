Die Presse: «Лучше холодная, чем горячая война»

Интервью Юргена Штрайхаммера с литовским министром опубликовано на сайте австрийской газеты Die Presse.

Die Presse: Есть ли указания или доказательства того, что Россия хочет дестабилизировать Вашу родную страну, Литву, или даже напасть на нее?

Линаc Линкявичус: Короткий ответ: нет. Хотя мы видим движение на российской стороне, например, военные самолеты, которые летают вблизи границы с выключенным транспондером и тому подобное. Но это - к сожалению - уже обычное явление.

И, несмотря на отсутствие доказательств предстоящего военного конфликта, Ваша страна издает руководство о том, как граждане должны вести себя в случае начала войны. Это немного истерично, не так ли?

Если один из наших соседей нападает на другого нашего соседа, то вполне логично, что мы укрепляем нашу национальную безопасность. Это отражает обеспокоенность наших граждан из-за российской агрессии и асимметричных боевых действий. Вспомните только о «зеленых человечках» в Крыму. Украина была прецедентом.

То есть, Вы видите угрозу для Вашей страны?

Этого нельзя отрицать.

Вы заявили, что нельзя верить ни единому слову Кремля. Тогда есть ли вообще смысл в сегодняшних переговорах в Минске о кризисе в Украине?

Мы не хотим вмешиваться в военном плане, поэтому мы должны стремиться к диалогу. Но я не очень оптимистичен. Потому что на самом деле важно то, что происходит там, на месте. Если одна сторона постоянно нарушает свои обязательства, тогда нам следует занять более жесткую позицию. К сожалению, в ЕС нет единства в вопросе о том, как далеко должна зайти эта реакция. Не все поддерживают более жесткую позицию.

Вы имеете в виду такие страны, как Австрия?

Я не буду называть определенных стран. Но есть и те, которые не хотят необходимой решительной реакции. Возможно, из-за своих национальных интересов.

У Австрии и Литвы совершенно противоположные взгляды по ключевым вопросам: правительство в Вене категорически против поставок оружия - и рекомендует Украине оставаться нейтральной.

Каждый человек имеет право на собственный взгляд на вещи. Но когда нужно мирное решение, мы должны признать, что там идет война. Мы должны найти решение для Украины - и не проводить политику умиротворения, пока не стало слишком поздно.

Вы назвали возможные поставки американского вооружения в Украину «логичным шагом». Нет ли опасности того, что это вызовет опосредованную войну между двумя ядерными державами в Европе?

В то время как мы говорим, умирают люди. Агрессия против Украины уже перешла на опасно высокий уровень. Холодная война лучше, чем горячая. То, что мы движемся в этом направлении, не выбор Киева или Европы, а Кремля. Сепаратистам поставляют тяжелое вооружение. Мы не можем ждать, пока будут захвачены другие украинские города, такие как Мариуполь, и далее проводить политику умиротворения. Я думаю, Австрия знает это.

Ваша страна, по Вашим же данным, уже поставляет оружие в Киев.

До сих пор мы поддерживали Украину всеми возможными видами гуманитарной, политической и военной помощи, в том числе оборонительным оружием.

Что Вы имеете в виду под оборонительным оружием? Идет ли речь также о смертоносном оружии?

Да, было и смертоносное оружие. Больше я не скажу.

Ключевой вопрос в том, какую цель преследует Владимир Путин своими действиями в Украине. Известно ли Вам это?

Нет, но я бы очень хотел знать. Я думаю, то, что он делает иррационально, и уже нанесло серьезный ущерб экономике своей страны.

Ваша страна тоже пострадала. Россия является крупнейшим торговым партнером Литвы.

Да, санкции уже нанесли ущерб нашей экономике. Наши производители должны искать другие рынки сбыта.

Тем не менее, литовские производители поддерживают санкции?

Я бы сказал, что они понимают. Потому что война вредит экономике больше, чем санкции, которые нацелены на предотвращение дальнейшей агрессии России в Европе.