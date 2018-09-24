Washington Post: Война сильно меняет Украину

Российская агрессия против соседней страны хорошо иллюстрирует, как грубая сила может принести краткосрочную выгоду, но полное поражение в конце.

Когда они впервые приехали во Львов, говорит местный ректор университета, студенты из Донецка ходили отдельными группами и громко разговаривали на русском языке.

Они не хотели говорить на украинском, как большинство жителей города. Они не хотели интегрироваться. Львов – город на Западе Украины, недалеко от границы с Польшей. Донецк – за сотни километров на восток, оккупированный так называемыми «российскими сепаратистами» с 2014 года, когда Россия вторглась в восточные украинские области. Новые студенты, о которых говорил ректор, - «внутренне перемещенные люди», беженцы в собственной стране.

Об этом на страницах Washington Post пишет американская журналистка и Пулитцеровский лауреат Энн Эпплбаум.

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Но когда первый год жизни после переселения закончился, ситуация на второй год была другой. На третий год, как рассказал ректор, студентов с Запада и Востока Украины почти нельзя было отличить. И не только с ними произошли изменения. Через четыре года после вторжения, как пишет Эпплбаум, 1,5 миллиона людей, которые бежали от войны, оказались в лучшей ситуации, чем ожидалось. Большинство из тех, кто был в трудоспособном возрасте, устроились на работу. Большинство говорят, что доверяют соседям. Интеграция людей с Донецкой области в школах и местных общинах Центральной и Западной Украины – это часть более широкой истории об интеграции войны в сознание украинцев. Несмотря на то, что кровопролитие исчезло с первых страниц газет, оно до сих пор продолжается. В августе в Донецке был убит один из главарей российских боевиков. Столкновения происходят ежедневно, отбирая жизнь по обе стороны от линии разграничения. В некоторых львовских соборах обустроили часовни, посвященные жертвам.

Постепенно бесконечный конфликт ведет к тому, что Atlantic Council окрестил «геополитическим разводом века» - к разделению двух стран, которые когда-то были частью одной империи. Торговля между Украиной и Россией обвалилась, но украинский бизнес нашел замену в Европе и других частях мира. Теперь Индия, а не РФ, крупнейший рынок для украинских продуктов. Старые религиозные связи тоже начали умирать. УПЦ теперь формально отделена от Москвы. Даже частные связи между людьми исчезают. Поездки между странами теперь ограничены. А украинцы теперь не хотят работать и жить в России, выбирая взамен Польшу.

Российский культурное влияние, которое раньше было очень мощным, теперь исчезло. Частично это произошло благодаря решению чиновников. Украинские радиостанции по примеру канадских и французских обязаны транслировать определенное количество песен на украинском языке. А российское телевидение запрещено в Украине, поскольку оно распространяет пропаганду войны. Есть те, кто хочет пойти еще дальше. Недавно во Львове объявили о запрете российской музыки и книг, который выполнить будет почти невозможно. Эта довольно дискриминационная инициатива выражает обеспокоенность войной, которая никак не закончится.

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Впрочем, более существенные, тектонические изменения уже происходят. Из-за войны и злости на агрессора украинцы чаще выбирают украинский язык для общения. Из-за войны разные регионы страны стали более сплоченными. Много кто жалуется, что война дает украинским политикам удобное оправдание, чтобы не проводить экономические и законодательные реформы, которые нужны стране. Но из-за войны большинство украинцев идентифицируют себя как европейцев в противовес России. И все больше украинцев понимают, что эта «европейскость» означает, что им нужно быть более активными и организованными в стремлении изменений.

Достаточно иронично то, что российское вторжение сначала имело целью наказать прозападное правительство Украины. Но она не заставила Киев развернуться, а даже наоборот. Это также напоминание о том, что «стратегические подарки» Владимира Путина на самом деле очень ограничены. Его вмешательство в Украину превратило ее из некогда дружественного соседа во врага. Его попытка объединить всех «русскоязычных людей» в Евразийском блоке убедила тысячи людей отказаться от русского языка. И, конечно же, российское вмешательство в американские выборы, усилило паранойю в США относительно России и создало противостояние против Москвы, которого не было полвека. Украина – замечательное напоминание о том, как насилие может привести к непредсказуемым последствиям: краткосрочной победе, но поражению в долгосрочной перспективе.