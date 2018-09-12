В "ДНР" разыскивают нового подозреваемого в убийстве Захарченко (фото)

Мужчина находился в кафе "Сепар" незадолго до взрыва.

"Министерство внутренних дел" самопровозглашенной "ДНР" объявило в розыск жителя, посетившего незадолго до взрыва 31 августа кафе "Сепар", где погиб главарь боевиков Александр Захарченко.

"Правоохранители" опубликовали фото разыскиваемого.

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"В кафе 31 августа 2018 года находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите. Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", - говорится в сообщении на сайте боевиков.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.