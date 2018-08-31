Вселенский патриарх Варфоломей заявил Кириллу о намерении дать Украине автокефалию - УПЦ КП

Один из свидетелей-украинцев услышал фразу, которую на выходе бросил член делегации МП: "Там все уже было решено, мы ничего не смогли сделать".

Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу о намерении предоставить Украине автокефалию.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Заря).

Заря написал: "Первые известия с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал. Сначала была встреча в присутствии всех членов Синода. Потом были переговоры тет-а-тет, только с переводом".

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"Встреча завершилась перед 13.00. Ожидалось, что гости останутся на обед, но они сразу уехали", - написал пресс-секретарь УПЦ КП и добавил, что на вопрос журналиста: "Ваше святейшество, ну как?" патриарх Кирилл "нервозно ответил: "Хорошо, Хорошо", но явно без удовольствия, которое оказывает переговорщик после успешных переговоров".

Позже, рассказал Заря, к журналистам вышел митрополит Галльский Эммануил, который был представителем вселенского патриарха на праздновании 1030-летия со Дня крещения Киевской Руси-Украины в Киеве в июле.

"Он сделал короткое заявление, суть которой была в фразе: мы сообщили патриарху о решении относительно преодоления раскола в Украине и предоставления автокефалии, которое имплементируется", - написал Зоря и заметил, что позже ожидается официальный текст, поэтому изложение может быть не буквальным.

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"В целом итог переговоров для Украины дает основания для сдержанного оптимизма", - заявил пресс-секретарь УПЦ КП.

Позже он добавил к своему сообщению, что "один из свидетелей-украинцев услышал фразу, которую на выходе бросил член делегации из МП: "Там все было уже решено, мы ничего не смогли сделать".

"Также сообщают о "украинцах в вышиванках", которые на камеры российских каналов говорили, что "никакого Томаса нам не надо". Традиционная тактика геббельс-TV. Видимо, прилетели из Москвы одним бортом", - отметил Зоря.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят Верховную Раду поддержать это обращение.

19 апреля парламент принял постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

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27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором тот подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что собрание епископата Вселенского патриархата 1-3 сентября могут обсудить вопрос о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

По словам Зари, "как ожидается, перед собранием состоится очередная сессия Священного синода Патриархата. Тематика собрания (СИНАКС) обозначена как вопросы, связанные с матерью-церковью и шире - с православием. И то, и другое определение дают основания предполагать, что речь пойдет о "украинском вопросе".