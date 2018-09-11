National Interest: СССР оккупировал Курильские острова только благодаря кораблям США

Без американских кораблей Кремль не смог бы захватить японские острова, которые не вернул до сих пор.

В апреле 1945 года советский фрахтовщик подошел к побережью замерзшей военной базы на Аляске, которая вполне оправданно называлась «Холодный Залив». На борту судна было 500 моряков военно-морского флота СССР.

Они прибыли на американскую базу, чтобы пройти тренировку и научиться управлять одним из 149 кораблей США, которые Вашингтон передал Советскому Союзу. Тайной миссией этого флота было транспортировать солдат Красной армии для вторжения в Японию, хотя на то время Москва и Токио официально были в мирных отношениях, пишет National Interest.

Читайте такжеСпорные Курилы: Япония направила протест России из-за присвоения имен пяти островам

В начале 1945 года военные США собрали достаточно доказательств того, что десантная высадка на японских островах была бы чрезвычайно кровавой и разрушительной. В конце концов, если японские солдаты были готовы биться до последнего за такие удаленные острова как Иото и Пелелиу, то какой бы был их ответ на вторжение американцев на Хонсю или Хоккайдо?

Поэтому президент США Франклин Рузвельт пытался привлечь советскую армию, чтобы она поддержала американское вторжение. Впрочем, диктатор Иосиф Сталин не был в этом заинтересован. Еще в октябре 1939 года советские танки и монгольская кавалерия разбили японские силы в Монголии в решающей битве на Халхин-Голе. После этого Кремль и Токио официально заключили пакт о нейтралитете. В японской Квантуанской армии не было большого желания идти на реванш, а СССР вскоре был полностью занят войной против Третьего рейха. Наконец, в октябре 1944 года Сталин сказал Рузвельту и премьер-министру Великобритании Уинстону Черчилю, что он направит Красную армию на войну против Японии через три месяца после падения нацистской Германии. Кроме того, он поставил условие, что СССР должны предоставить корабли для этого.

Читайте такжеРоссия разместила на Курилах ракетные комплексы "Бастион" и "Бал"

Хотя советские военно-морские силы провели небольшие десантные операции в Арктическом, Балтийском и Черном морях во времена Второй мировой войны, их наземные силы не были столь развитыми и не имели возможностей, которые были у западных союзников. Советские корабли были технологически отсталыми, а кроме того они были развернуты в атлантическом направлении, где продолжалась борьба с нацистскими войсками. Но если США соглашались помочь СССР подготовить вторжение в Японию, нужно было не просто передать корабли, но и научить советских солдат ими управлять. Именно поэтому в феврале 1945 года Вашингтон и Москва согласились провести передачу кораблей в Холодном Заливе на Аляске. Место было выбрано потому, что военная база здесь была брошенной, а гражданских поблизости не было вообще. Поскольку Кремль официально изображал нейтралитет, было важно, чтобы операция под кодовым названием “Проект Хула» оставалась в тайне.

В конце концов было утверждено передачу 180 кораблей. Наиболее боеспособными были патрульные фрегаты класса «Tahoma», оптимизированные под борьбу против подводных лодок и оснащенные тридюймовими пушками и многочисленными боковыми пушками. Они были дополнены 34 минными тральщиками класса «Admirable», которые несли подобное вооружение. Кроме того, Советский Союз получил 92 катера для борьбы с субмаринами и запасные деревянные торпедные лодки. Также американцы предоставили четыре плавучих станции для ремонта поврежденных судов. Но наиболее важным пожертвованием Вашингтона стали большие десантные корабли Landing Craft Infantry, оснащенные пандусами, по которым одновременно могли сбежать на берег до 200 солдат.

Читайте такжеЯпония выразила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы

В марте того года делегация военно-морских сил СССР прибыла в "Холодный Залив", чтобы обсудить тренировочную программу с командованием военно-морского флота США во главе с Уильямом Максвеллом. Советская сторона настаивала на проведении учений в море, в то время как американская больше склонялась к проведению инструктажа в классах. Однако, им в конце концов пришлось идти на компромисс.

Первые пять советских кораблей прибыли в "Холодный Залив" в апреле, привезя на обучение более 2358 советских моряков и их командира адмирала Бориса Попова, который ранее командовал эсминцем. Тренировке мешала суровая погода на Аляске, а также языковой барьер. Американским военным было трудно объяснить советским солдатам, как работать с радарами, поскольку они понятия не имели о существовании такой технологии.

До 17 мая подготовка советских моряков была завершена. И после специальной торжественной церемонии предоставленные Америкой корабле отправились в СССР. До 31 июля более 100 кораблей прибыли в порт Петропавловск. Через восемь дней, 8 августа, через три месяца после капитуляции нацистской Германии, советские войска выступили против Квантуанской армии Японии в Маньчжурии. Американские корабли были направлены в акваторию, которая разделяла СССР и Японскую империю. Первыми целями для них стали остров Сахалин, который был на то время поделен между советской и японской стороной, и Курильские острова.

Читайте такжеЯпония зафиксировала у своих границ большую группировку кораблей РФ

Наступление советских наземных войск с севера на юг Сахалина началось 11 августа. 15 августа японские силы получили приказ прекратить сопротивление на этом острове, после чего флот СССР начал ряд десантных операций на следующий же день. Японские силы продолжали оказывать сопротивление даже после официальной капитуляции Токио.

Атака на Курильские острова началась 18 сентября. И эта операция была очень кровавой. 16 кораблей, переданных Америкой, прибыли с советскими солдатами на борту к острову Шумшу. Впрочем, прибрежные батареи на мысе Кокутан потопили пять из них, лишив моряков средств связи и тяжелого вооружения. Японские контратаки почти смогли отвоевать все побережье обратно, хотя советские самолеты и пушки на кораблях в море смогли разбить легкие японские танки «Типа-94» и «Типа-97». Через несколько дней японский гарнизон все же начал придерживаться условий капитуляции. И военно-морские силы СССР начали оккупацию Курильских островов.

Через несколько лет после Второй мировой войны началась новая – Холодная война. И американо-советскому сотрудничеству пришел конец. 27 патрульных фрегатов все же были возвращены Америке до октября 1949 года. Хотя один не дошел, сев на мель. 15 из 25 уцелевших Landing Craft Москва не возвращала вплоть до 1955 года. К тому времени состояние кораблей стало настолько кошмарным, что военно-морской флот США даже не стал оценивать их ремонт. Еще 90 судов были или потоплены, или проданы СССР.