Die Zeit: Война Путина с информацией

Об этом пишет Питер Померанцев в своей статье «Война Путина с информацией», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Я журналист. Как и многие люди моей профессии, да и впрочем, как большинство людей, которые умеют ценить либеральную демократию, я считаю свободу слова и свободу информации чем-то священным. Чем больше проводят дебатов, чем больше полифония, тем больше возникает новых идей и прогресс становится более значительным. История 20-го века была также историей борьбы против цензуры. Но что происходит, когда мощный игрок систематически злоупотребляет свободой информации, чтобы распространять дезинформацию? Если с помощью свободы слова, он предотвращает любые дебаты? И если это происходит не только в одной стране, в безнравственной предвыборной кампании, а в рамках транснациональной военной кампании?

С начала века военные и интеллектуальные вдохновители в Кремле не связывают информацию со знакомыми терминами «убеждение», «открытая дипломатия» или даже просто «пропаганда», а превращают информацию в оружие, инструмент для создания замешательства, шантажа, деморализации и паралича. Кремль, который в военном деле характеризует себя, как слабого игрока, разработал то, что он называет, «асимметричными подходами»: Вместо того, чтобы открыто противодействовать Западу, он сосредотачивается на некинетической стратегии, в сочетании с минимальными и тайными военными операциями. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов написал в 2013 году:

«Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций».

Абсурдные теории заговора

Когда кремлевские каналы, как в стране, так и за ее пределами, обнародовали абсурдные теории заговора касательно причин крушения самолета MH17 - начиная с утверждения, что Украина пыталась сбить частный самолет президента Путина, предположения, что самолет еще до аварии был полон трупов и до утверждения, что он был сбит истребителями - они ​​пытались выразить не обоснованную «российскую точку зрения», а скрыть доказательства против поддерживаемых Россией сепаратистов. Когда кремлевские СМИ сопровождали российский гуманитарный конвой без остановок на его пути в Украину, это было сделано, чтобы отвлечь внимание от военных действий Москвы в другой части страны. Когда Russia Today в своих выпусках использует однозначно фальшивые «доказательства» из сайтов о теориях заговора - как, например, то, что США посоветовали правительству в Киеве провести этническую чистку в Украине или что ЦРУ разработали вирус Эбола как оружие – тогда канал не стремится к правде, а потакает желанию очернить США и посеять раздор между союзниками по НАТО.

Тогда в СССР распространение подделок и теорий заговора было специализацией КГБ. Искажение информации и психологические методы ведения войны КГБ называли «активными мерами»; по оценкам, 15 000 агентов были задействованы, чтобы влиять на процессы принятия решений на Западе и создавать конфликты между союзниками. В отчетах, которые были опубликованы в западных средствах массовой информации, речь шла также о «секретном плане президента Картера, который заключался в том, чтобы настроить чернокожих африканцев и чернокожих американцев друг против друга». Утверждали, что ЦРУ создали СПИД как оружие, что США использовали химическое оружие во время Корейской войны или что кандидат в президенты Барри Голдуотер был расистом и вместе с Обществом Джона Бёрча планировал переворот в Вашингтоне. И тому подобное.

КГБ прилагал огромные усилия, чтобы его фальсификации и теории заговора выглядели правдивыми. Сегодня Кремлю это не нужно: Интернет дает ему возможность практически безгранично публиковать поддельные фотографии и ложную информацию, чтобы затем представить в традиционных средствах массовой информации, как «факты». В начале эпохи Интернета внимание акцентировалось на потенциале для политического освобождения, сеть должна была стать инструментом, с помощью которого можно покончить с цензурой и подорвать авторитарные режимы, но также быстро Интернет стал оружием для постмодерных диктатур, как российская, которые вместо прямого давления манипулируют обществом изнутри. Это не «информационная война», а война с информацией. Ограничивая свободные дискуссии и доступ к компетентной информации, режим может манипулировать общественным мнением для тактических целей.

И как это можно изменить?

Никто не хочет прямой цензуры: это противоречит принципам либеральной демократии. Но инициативы разоблачающие мифы, сразу же объявляют ангажированными: В США мы видим, как правые сайты нападают на Washington Post, а левые – на канал Fox. Согласованной реальности не существует. Чтобы преодолеть это, по образцу индекса восприятия коррупции Transparency International и индекса процветания института Legatum, мы должны подумать о создании международно признанного «индекса дезинформации», который оценивал бы СМИ согласно точности фактов при освещении событий. Общественные информационные кампании, рассказывающие о принципе действия дезинформации, помогли бы гражданам более критично воспринимать новости, которые им предоставляют. Работа со средствами массовой информации, такими как РТ, также необходима, потому что нет никакого надежного определения того, что имеется в виду под «пропагандой» или «влиянием на мнение». Вы часто слышите заявление: «Разве это все не пропаганда?» Такое примирительное отношение дает возможности неправомерно использовать информацию в качестве оружия, вводить в заблуждение своими доводами и целенаправленно злоупотреблять фактами с целью убеждения.

В первую очередь, нужно понять, насколько важна эта тема. Речь больше не идет просто о внешней политике Путина. Кремль использует только систематические недостатки и изменения в рамках либеральной демократии. Он не изобретал дезинформацию, даже если он возвел ее к новым высотам. Более частыми могут стать случаи, когда государства-изгои или отдельные крупные игроки превращают информацию в оружие для достижения максимального эффекта минимальными усилиями; Аль-Каида и ИГИЛ – одни из самых ярких примеров.

Можно лишь процитировать российского обозревателя Василия Гатова: «Если 20 век был ознаменован борьбой за свободу информации, то 21-й век будет характеризоваться злоупотреблением правом на свободу информации».