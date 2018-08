В Германии разрешили продажу видеоигр с нацистской символикой

Нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий.

Немецкая организация USK, регулирующая развлекательное программное обеспечение в Германии, разрешила продавать в стране видеоигры, в которых используется нацистская символика.

USK решила, что вместо полного запрета можно ввести на такие видеоигры дополнительный возрастной рейтинг, передает kommersant со ссылкой на CNN.

В USK при этом уточнили, что использование запрещенной символики в видеоиграх должно быть «социально адекватным». Это означает, что нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий, объяснили в организации.

Поводом для обсуждения темы использования нацистской символики в видеоиграх стала вышедшая в 2017 году игра «Wolfenstein II: The New Colossus». Действие в ней происходит в альтернативной вселенной, в которой нацисты победили во Второй мировой войне. В Германии была выпущена отдельная версия игры, в которой свастику заменили «нейтральными треугольными символами», а у Адольфа Гитлера «убрали» усы.

В числе других игр, подвергшихся цензуре в Германии: «Call of Duty: Black », «South Park: The Stick of Truth» и «Indiana Jones and the Last Crusade».