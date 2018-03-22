В Кремле обиделись на сравнение в Лондоне Путина с Гитлером

По словам пресс-секретаря российского президента, Великобритания не желает реально взаимодействовать с РФ в расследовании «дела Скрипаля».

В Кремле назвали заявление главы Министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсана, в котором он сравнил президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером фашисткой Германии Адольфом Гитлером «отвратительным и оскорбительным».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым», - сказал Песков.

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При этом он заявил, что Великобритания не желает реально взаимодействовать с РФ в расследовании «дела Скрипаля», а все заявления, которые делает Лондон на этот счет, абсолютно не имеют каких-либо доказательств и чаще всего лишены даже элементарной логики.

«Мы констатируем продолжение труднообъяснимой линии британской стороны, мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия этого инцидента, в целях установления в реальности, кто может за этим стоять. Мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны предоставлять хоть какую-то информацию и констатируем также, что все заявления, которые делаются на этот счет, абсолютно не имеют каких-либо оснований, каких-либо доказательств, чаще всего лишены даже элементарной логики», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 21 марта министр иностранных дел Великобритании сравнил Путина с Гитлером.

По словам британского министра, Путин использует Чемпионат мира по футболу так же, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны.

С таким заявлением глава британского МИД выступил на заседании парламента. Там обсуждался вопрос участия Великобритании в соревнованиях в России.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. По словам министра, Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом Джонсон отметил, что власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.