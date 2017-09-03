В немецком городе 65 тысячам людей приказали покинуть дома из-за огромной авиабомбы (фото)

Во Франкфурте-на-Майне саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за обнаружения которой были эвакуированы около 65 тысяч человек.

Как сообщает Би-би-си, это крупнейшая в послевоенной истории Германии эвакуация из-за обнаружения снаряда.

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Эвакуация, в частности, затронула две больницы, 20 домов престарелых, оперный театр, здание центробанка Германии, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.

Жителям было предписано покинуть свои дома в воскресенье в восемь часов утра по местному времени (девять утра по Киеву) и не возвращаться до окончания операции по обезвреживанию снаряда. Городские власти организовали несколько пунктов, где эвакуированные жители смогли переждать операцию.

Отмечается, что во время Второй мировой войны авиация союзников сбросила на Германию около полутора миллионов тонн бомб. Многие из них были оснащены ненадежными взрывателями и не взорвались до сих пор. В связи с этим в Германии до сих пор находят тысячи неразорвавшихся авиабомб.

Как сообщал УНИАН, в июле возле Исландии нашли затонувшее в начале войны нацистское судно с 4 тоннами золота.