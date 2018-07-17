Forbes назвал сотню самых богатых знаменитостей

13:00, 17 июля 2018
Мир
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Джордж Клуни с супругой / Tv.ua

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Журал Forbes подсчитал, что за год с июня 2017 года Клуни заработал $239 млн до вычета налогов, передает Би-би-си.

В результате он оказался на втором месте самых богатых знаменитостей, уступив лишь боксеру Флойду Мейвезеру, который за год заработал $285 млн.

На третьем месте в списке оказалась модель Кайли Дженнер с доходом $166,5 млн.

В первую десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей списка Forbes также вошли футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду и музыкант Эд Ширан.

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Теги: #рейтинг#Forbes#звезды