Названа самая высокооплачиваемая модель по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-моделей. Его возглавила 22-летняя американка Кендалл Дженнер, которая заработала $22 млн с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года.

Читайте такжеForbes назвал самую влиятельную женщину мираОна оттеснила на второе место 37-летнюю бразильскую модель Жизель Бюндхен ($17,5 млн), которая возглавляла рейтинг последние 15 лет.

Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген ($13,5 млн), она впервые оказалась в рейтинге. На четвертой позиции оказалась 36-летняя бразильская модель Адриана Лима ($10,5 млн). Пятое место поделили американка Джиджи Хадид и британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли (по $9,5 млн у обеих).

В топ-10 также вошли американская модель Карли Клосс ($9 млн), китаянка Лю Вэнь ($6,5 млн) и американки Белла Хадид ($6 млн) и Эшли Грэм ($5,5 млн).

Общая сумма, которую заработали десять самых высокооплачиваемых топ-моделей, составила почти $110 млн.