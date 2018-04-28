Основатель Amazon Безос за два дня увеличил состояние на $9 миллиардов

14:55, 28 апреля 2018
Мир
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REUTERS

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Это произошло после публикации квартальной отчетности основанной им компании Amazon, сообщает Forbes. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $130 млрд.

Ранее Amazon сообщила, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2018 года достигла 1,6 млрд - в 2,25 раза больше аналогичного периода прошлого года. Акции компании в пятницу выросли на 3,6%.

Джеффу Безосу принадлежит 16% акций Amazon. Около 95% его состояния зависит от стоимости акций этой компании.

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Теги: #Amazon#Джефф Безос#богатство Безос