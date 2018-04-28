Основатель Amazon Безос за два дня увеличил состояние на $9 миллиардов

Безосу принадлежит 16% акций Amazon и около 95% его состояния зависит от стоимости акций компании.

Состояние самого богатого человека в мире по версии журнала Forbes Джеффа Безоса за два дня выросло на $9 млрд, или на 7%.

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Это произошло после публикации квартальной отчетности основанной им компании Amazon, сообщает Forbes. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $130 млрд.

Ранее Amazon сообщила, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2018 года достигла 1,6 млрд - в 2,25 раза больше аналогичного периода прошлого года. Акции компании в пятницу выросли на 3,6%.

Джеффу Безосу принадлежит 16% акций Amazon. Около 95% его состояния зависит от стоимости акций этой компании.