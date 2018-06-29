"Заменила Елизавету II": элегантная Анджелина Джоли появилась на церковной службе в Лондоне (фото)

Джоли как раз сейчас находится в Англии, где снимается во второй части фильма «Малифесента».

Анджелина Джоли затмила всю королевскую рать на церемонии, посвященной празднованию 200 летней годовщины основания Ордена Святого Михаила и Святого Георга, прошедшей в Лондоне — в соборе Святого Павла, пишут западные СМИ.

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Этот королевский орден вручается тем, чьи заслуги перед Британской империи связаны с внешнеполитическими успехами. Анджелина в 2016 году получила из рук Елизаветы II почетный орден, приравнивающий ее к рыцарскому титулу, и с тех пор она всегда удостаивается высокой чести участвовать в подобных мероприятиях.

Джоли как раз сейчас находится в Англии, где снимается во второй части фильма «Малифесента». Она прибыла в Англию вместе со всеми своими шестерыми детьми. Елизавете II не смогла присутствовать торжественной службе из-за плохого самочувствия, но она может может гордиться Анджелиной.

Джоли постаралась полностью соответствовать своим внешним видом королевским придворным традициям и выглядела как полноправный член королевского дома. Ее платье светло-серого цвета, элегантная шляпка в тон и перчатки, аксессуар, который является для королевы обязательным, превратили Анджелину в главную героиню церемонии.

Джоли выглядела настоящей победительницей и не скрывала своего торжества. 43-летняя актриса, режиссер и продюсер недаром столько сил и времени посвящает участию в серьезных политических и благотворительных делах на самом высоком уровне.