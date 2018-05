Умер легендарный американский писатель и журналист Том Вулф

Том Вулф был пионером в направлении "новой журналистики".

В США в возрасте 87 лет умер известный американский журналист и писатель Том Вулф. Его агент Линн Несбит сообщила, что накануне писатель попал в больницу с инфекцией.

Читайте такжеУмер актер-звезда фильма "Приключения Буратино"Об этом сообщает New York Times. Том Вулф был пионером в направлении "новой журналистики". В числе первых произведений в этом жанре называют его книгу 1965 года «Конфетнораскрашенная мандариноволепестковая обтекаемая малютка», которая представляла собой сборник эссе Вулфа для различных изданий и стала бестселлером.

Он является обладателем семи литературных премий, среди которых Медаль Национального книжного фонда за выдающийся вклад в литературу США.

За свою жизнь Вулф написал 15 книг, три из которых - экранизированы. Он сотрудничал с такими известными журналами как The Washington Post, New York Times, Rolling Stones, Esquire, Harper’s, New York Herald Tribune и другими.

Отличительной внешней чертой Вулфа был белый костюм, который писатель не снимая носил с 1962 года. В 2006 году это стало поводом для шутки в популярном мультипликационном сериале "Симпсоны". В эпизоде высмеивалась преданность Вулфа к белым пиджакам — испачканный шоколадом, писатель незамедлительно снимает его, обнаруживая точно такой же, надетый под ним.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 апреля ушел из жизни преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, известный под псевдонимом Сергей Оксеник.