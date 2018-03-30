Как закалялся Востриков

Трагический пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в очередной раз раскрыл лучшие качества героического русского человека – самопожертвование, дерзкую отвагу перед лицом смертельной опасности, небросайство своих.

Говорят, что такого количества русских героев не было с Великой отечественной войны, разве что иногда в Сирии летчик-другой, скурив отвары трав, сбросит себя вместо бомбы на какой-нибудь караван-сарай за пацанов, но тут другое. К сожалению, в отсутствие Путина и специально подготовленных бойцов Сил специальных операций, которые обязательно бы выставили перед собой женщин и детей и с сарказмом посмотрели бы, как пожар стал их жечь, жители Кемерово были вынуждены справляться с бедой собственными силами, и совершили столько беспримерных подвигов, сколько вообще могут совершить представители вовоизбранного народа, вставшие с колен и показавшие всему миру свою кузькину мать.

К сожалению, в отсутствие Путина и специально подготовленных бойцов Сил специальных операций, которые обязательно бы выставили перед собой женщин и детей и с сарказмом посмотрели бы, как пожар стал их жечь, жители Кемерово были вынуждены справляться с бедой собственными силами

Так, во время пожара один кадет МЧС, пуговицы в ряд, в темноте протянул руку и нащупал ею сразу троих детей. В пожаре он потерял бушлат с документами, поэтому имя кадета осталось неизвестным.

Мальчик-легенда Антон спас на пожаре около 15 детей (пятнадцатый ребенок, очевидно, был спасен не весь), охваченных огнем в игровой зоне. В 11 часов утра следующего дня его нашли мертвым, в груди его, возможно, торчала остро заточенная бандура, вечная память герою. Увидев в интернете свою фотографию с траурной ленточкой, белорусский мальчик Антон начал громко возмущаться и требовать опровержения, мотивируя это тем, что он вообще ничего не знал про пожар и даже не вполне себе представляет, что оно такое, это Кемерово. В 11 часов утра следующего дня его забанили. Вечная память Антону.

«Спасли 50 жизней. Как продавец и охранник обувного выводили людей из горящего ТЦ», - гласит заголовок «Лайфньюс». Вот как совершался этот беспримерный подвиг: «Работники одного из отделов в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Махмуд Художаев и Фарзон Салилов спасли десятки людей во время пожара.

«Мы увидели, как люди бегают по второму этажу, паника. Тоже решили выйти из торговой точки. Когда увидели, что толпа собирается, открыли запасной выход через наш отдел. Когда увидели, что дымом всё занесло, вышли и сами», - вспоминает Салилов». Вот какой подвиг совершили Махмуд и Фарзон!

Еще более героически повел себя в чрезвычайной ситуации бесстрашный охранник торгового центра, чье имя, в отличие от Махмуда и Фарзона, ничего не скажет широкой публике. Проходя игровую зону, охранник увидел, как в гоночном отделе играют подростки, не заплатившие за аттракцион. Не колеблясь ни минуты, рискуя жизнью, охранник бросился к ним и выгнал на улицу.

«Как только они вышли, я вдруг увидел, что откуда-то идёт дым. Я их спас походу», - рассказывает отважный кемеровчанин.

И таких подвигов в Кемерово были тысячи. В частности, проходя мимо отдела бытовой электроники, покупатель Иннокентий увидел, как в дыму задыхаются телевизоры, решительно разбил витрину, спас сразу пять и на руках отнес их домой, после чего сделал еще три удачных ходки, и только за пятым разом угорел, спасая маленький блендер, испуганно забившийся в угол под кассой. Безутешный продавец игрушек Дормидонт, увидев возле магазина скорбных оранжевых лисичек с ценниками, забрал их к себе и продал еще раз, тем самым увеличив скорбь в два раза; так же поступил и рыдающий торговец цветами Пафнутий; Махмуд и Фарзон, по слухам, тоже вышли из обувного не с пустыми руками. Певица Анжелика Варум на своем концерте скорбной песни и пляски, состоявшемся на следующий день после официального траура, исключила из своего репертуара трупоедскую песню «Зимняя вишня»; впоследствии, по слухам, она будет посвящена знаменитой рыбалке Путина В. В. в Туве: «Щука-щука, летняя щука, прекрасной рыбы аромат, Владимир стрельнул наугад», но это еще не точно.

Путин – царь и вообще тут ни при чем, не говоря уже про власть, а уж Аман Гумирович и вовсе отец родной, и будет теперь от него Игорю «зеленый свет»

Но главным героем пожара стал, безусловно, самый потерпевший отец России Игорь Востриков. Поначалу Востриков, конечно, вел себя не очень хорошо, бузотерил на митинге, кричал непристойные маты, имел что-то против Амана Гумировича, показывал фотографию, клялся, что уж теперь-то терять ему нечего и сейчас он всем тут покажет, ему пох…ру, биомать, едрить-колотить, держите его семеро. Но, по старому русскому обычаю, посидев три дня на стакане, Игорь пообщался с Аманом Гумировичем и понял, что был марионеткой в руках коварных майданщиков, пошел не туда, и это было ужасно. Открылось Игорю, что Путин – царь и вообще тут ни при чем, не говоря уже про власть, а уж Аман Гумирович и вовсе отец родной, и будет теперь от него Игорю «зеленый свет» (видимо, за детей Вострикову заплатят баксами).

Нету на Руси, как говорится, худа без добра: потеряв семью, Игорь обрел отца в лице губернатора и Путина заместо сгоревшей сестренки. Кажется, он вполне доволен столь удачным обменом. А кто бы в России на его месте не был доволен?

Василий Рыбников