Истребители НАТО снова ловили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии в Твиттере.

"Истребители НАТО F16, которые патрулируют воздушное пространство Балтии, 6 ноября поднимались на перехват российского военного самолета Ил-20 (самолет радиоэлектронной разведки - ред.) над Балтийским морем", - сказано в сообщении.

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