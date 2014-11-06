Истребители НАТО снова ловили российский самолет-разведчик над Балтийским морем
18:39, 06 ноября 2014Мир
3 0
Истребители F16, которые охраняют воздушное пространство стран Прибалтики, снова поднимались на перехват российского военного самолета.
Истребители НАТО поднимались на перехват российского Ил-20 / Wikimedia
Об этом сообщило Министерство обороны Латвии в Твиттере.
"Истребители НАТО F16, которые патрулируют воздушное пространство Балтии, 6 ноября поднимались на перехват российского военного самолета Ил-20 (самолет радиоэлектронной разведки - ред.) над Балтийским морем", - сказано в сообщении.
Читайте такжеБританские истребители перехватили еще один российский бомбардировщик (фото)Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за прошлый год количество перехваченных альянсом российских самолетов превысило 100, что втрое больше, чем обычно.
NATO Baltic Air Policing QRA F16 jets on 6 NOV scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea.
- NBS (@Latvijas_armija) 6 Ноябрь 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter