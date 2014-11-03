Frankfurter Allgemeine: Доктрина Монро для НАТО

В статье под названием «Доктрина Монро для НАТО», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Джеймс Кёрчик пишет о том, что в начале сентября, президент США Барак Обама в столице Эстонии Таллинне еще раз подтвердил готовность Соединенных Штатов защищать союзников по НАТО в Восточной Европе. Это утверждение было особенно важным для стран Балтии, которые почувствовали опасность, когда Россия вторглась в Украину. Но своей речью Обама также направил непреднамеренное сообщение в Москву: Оставьте себе Крым и продолжайте нарушать суверенитет Украины. Только не переходите границу в западном направлении, на территорию НАТО.

Украина и ряд других стратегически важных государств не являются членами НАТО и, следовательно, на них не распространяется статья 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одну страну-участницу альянса расценивается как нападение на все государства НАТО. Но как тогда Вашингтон должен предотвратить дальнейшие нападения России в таких регионах? В американской истории есть поучительный прецедент, который показывает, как можно предотвратить проникновение извне в таких незащищенных государствах: доктрина Монро. В 1823 году американский госсекретарь Джон Куинси Адамс разработал ее под председательством Джеймса Монро. Доктрина предусматривает, что Соединенные Штаты будут рассматривать это как акт агрессии, если европейские колониальные державы будут вмешиваться в дела новых независимых стран Латинской Америки.

Доктрина Монро снизила агрессию колониальных государств

Когда Монро в том же году вынес эту доктрину на суд народа, историки и левые латиноамериканские политики втоптали ее в грязь как идеологическую сущность империализма янки. Но Соединенные Штаты, провозгласив себя гегемоном в Западном полушарии, добились прямо противоположного: они дали латиноамериканским странам возможность, самостоятельно решать свою судьбу, свободно от иностранного вмешательства. И доктрина сработала: агрессия колониальных государств в Латинской Америке сократилась.

НАТО должно применить что-то подобное доктрине Монро для европейских государств, которые из-за невыгодного географического положения находятся вне НАТО, но чье существование в качестве суверенных, свободных и мирных стран очень важно для континента. С одной стороны, этот принцип можно сформулировать так: попытки внешних сил подорвать суверенитет этих государств будут расценены как «проявление недружественного расположения» - говоря словами Монро – по отношению к западному альянсу. На практике это означало бы, что, несколько наперекор статье 5, НАТО должно было бы отправить войска, чтобы защитить страну от нападения.

Запад только подкрепил поведение России

Если бы такой принцип уже был в силе, до того, как Владимир Путин начал свою украинскую авантюру, это означало бы, что болезненные санкции против России были бы введены немедленно. Россия была бы полностью изолирована в дипломатическом плане, а в Киев сразу же поставили бы гуманитарный груз. Если бы Запад вовремя дал понять, что Россия заплатит очень высокую цену за попытку раскола Украины, то, возможно, кризис можно было бы предотвратить. Но все произошло по-другому: границы территории НАТО окружили «колючей проволокой» и, таким образом, достигли только обратного эффекта: поощрения другой стороны за ее противоправные действия.

Страны, которые находятся между НАТО и Россией - Украина, Грузия и Молдова, которые стремились, в той или иной степени, стать членом НАТО - существуют в опасной серой зоне, зоне раздора между Востоком и Западом. Они заслуживают лучшего, чем просто слов: «Удачи, вы предоставлены сами себе».

Программа для стран со статусом кандидата

Чтобы оставить эти страны за пределами Западной линии обороны, Россия прибегает к агрессии. Она контролирует 20 процентов Грузии, отделение Республики Приднестровье и Крымский полуостров фактически в ее составе. Таким образом, Москва заблокировала этим странам путь в НАТО на неопределенный срок, поскольку альянс не принимает новых членов с неразрешенными пограничными конфликтами. Поскольку расширения НАТО в ближайшее время не будет, нужно предоставить странам со статусом кандидата стратегическую программу, которая будет предусматривать несколько меньше, чем полноценное членство. Это разрешило бы дилемму с безопасностью государств, с которой обычно возникает много трудностей, и в то же время выходило бы за рамки текущего Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Это указало бы будущим членам путь к реформам, благодаря которым они могли бы обеспечить свою безопасность в случае нападения.

На кону стоит доверие к Западу. Даже если Будапештский меморандум не был обязательством в рамках международного права, но когда его в 1994 году подписали Соединенные Штаты, Великобритания и Россия, он давал Украине, по крайней мере, гарантии безопасности. В свою очередь, Киев передал свои запасы ядерного оружия Москве.

Не всегда соглашения с западными правительствами нужно принимать всерьез

Из-за кажущейся бесполезности таких гарантий будет еще более сложно убедить другие страны отказаться от своих ядерных арсеналов. Это сигнал того, что не всегда соглашения с западными правительствами нужно воспринимать всерьез.

В прошлом году, в своем выступлении перед Организацией американских государств госсекретарь Джон Керри объявил, что «эра доктрины Монро завершилась». Таким образом, она порвал с правлением времен Монро, когда Западное полушарие рассматривалось как табу для конкурирующих держав. Керри назвал поведение Москвы действиями 19-го века. Но теперь, когда приходится противостоять российскому неоимпериализму, Вашингтону тоже следовало бы возродить собственную доктрину 19-го века.