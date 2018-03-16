Известная рок-группа попала в серьезное ДТП в России

17:06, 16 марта 2018
Мир
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Mash

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После аварии пострадавшие смогли сами выбраться из машины. Несмотря на то, что переломов у парней нет, им потребовалась госпитализация. У всех участников рок-группы серьезные ушибы, порезы по всему телу и ссадины. Ближайшие концерты "Пикника" отменены.

Как сообщал УНИАН, в Петербурге был госпитализирован Борис Гребенщиков.

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Теги: #Пикнин попал в ДТП#ДТП с рок-музыкантами