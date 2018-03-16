Известная рок-группа попала в серьезное ДТП в России

У всех участников рок-группы "Пикник" серьезные ушибы, порезы по всему телу и ссадины.

Музыканты группы известной российской рок-группы "Пикник" серьезно пострадали в аварии в районе российского города Гусь-Хрустальный. Участники рок-группы ехали на концерт на своем микроавтобусе.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После аварии пострадавшие смогли сами выбраться из машины. Несмотря на то, что переломов у парней нет, им потребовалась госпитализация. У всех участников рок-группы серьезные ушибы, порезы по всему телу и ссадины. Ближайшие концерты "Пикника" отменены.

Как сообщал УНИАН, в Петербурге был госпитализирован Борис Гребенщиков.