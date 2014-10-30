Истребители РФ над Европой опасны для гражданских воздушных суден – НАТО

Об этом сказал представитель НАТО Джей Янзен, слова которого приводит польский TVN24.

"Российские самолеты не сообщали о своих планах полета и не выходили на контакт с гражданскими службами контроля за авиационным движением, что могло представлять потенциальную угрозу для гражданского авиадвижения", - отметил он.

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Вчера НАТО заявило, что 28 и 29 октября выявило чрезвычайную активность российских военных самолетов в небе в европейском воздушном пространстве над Балтийским и Черным морями и Атлантическим океаном.

На перехват четырех групп российских самолетов, среди которых были стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители МИГ-31, были подняты в небо боевые самолеты НАТО Португалии, Германии, Великобритании, Турции и Норвегии.