Фактически ВВС России несколько изменили тактику применения Су-35.

Российский самолет Су-35 был попыткой России не отставать от своих американских и китайских конкурентов. По словам аналитиков Army Recognition Group, это не совсем истребитель четвертого поколения, но и не совсем истребитель пятого поколения.

Российская оборонная промышленность отнесла этот самолет к своей уникальной категории "четвертого поколения++". Он сопоставим с новым F-15EX Eagle II ВВС США, который также считается системой "четвертого поколения++".

НАТО обозначило Су-35 как Flanker-E. Российское оборонное сообщество заявило, что Су-35 превосходит F-16 ВВС США. Некоторые даже утверждали, что Flanker-E сравним с американским истребителем пятого поколения F-35 Lightning II. Действительно, Су-35 вобрал в себя многие черты истребителей пятого поколения. Однако самолет был представлен в 2008 году и находится на вооружении ВКС России с 2014 года.

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"Следует отметить, что Су-35 несопоставим с F-35 и, вероятно, не будет лучше F-35 в воздушном бою, будь то на длинной или короткой дистанции. F-35 новее, имеет более исправное и проверенное вооружение и, несмотря на годы разработки и аварии, массово экспортируется, особенно в Европу", - пишут эксперты.

Су-35: яростная боевая птица

Они отмечают, что на бумаге Су-35, безусловно, представляет собой "жестокую боевую птицу". Он обладает улучшенными возможностями малозаметности, радиолокационными системами нового поколения и улучшенными двигателями, и все это, скорее всего, можно найти в настоящей платформе пятого поколения, а не в системе четвертого поколения, поэтому россиян назвали Су- 35 как нечто большее, чем простой военный самолет четвертого поколения.

Су-35 также является универсальным истребителем. Он может проводить противовоздушную оборону, наземные удары и удары с моря. Он может атаковать цели на больших дистанциях, и его технологическое превосходство сегодня особенно активно используется на украинском театре военных действий.

Су-35 имеет ряд вооружений, которые делают его чрезвычайно смертоносным на любой дистанции. Он имеет 30-мм пушку и может нести ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и противокорабельные ракеты.

Примечательной особенностью Су-35 является радар с пассивной решеткой электронного сканирования "Ибрис-Э", который позволяет Су-35 видеть цели на больших расстояниях. Как и F-35, Су-35 оснащен множеством сенсорных узлов, объединенных современной системой управления информацией в кабине, что дает пилоту Су-35 беспрецедентную ситуационную осведомленность.

Су-35 на войне в Украине

Российские Су-35 столкнулись с горнилом боевых действий в войне в Украине. По данным нескольких источников, самолет показал себя не так, как ожидалось. В ноябре прошлого года украинцы сбили пять Су-35. Кроме того, в начале 2024 года сообщалось, что украинская ракетная батарея "Патриот" сбила в бою еще два Су-35. Даже производитель Су-35, Комсомольск-на-Амуре, признал, что Су-35 не показал ожидаемых результатов во враждебном небе Украины.

Фактически ВВС России несколько изменили тактику применения Су-35. Они использовали боевые возможности Су-35 на дальней дистанции, нанося загоризонтные удары по украинским целям. По словам Ашиша Дангвала из "EurAsian Times", такая российская тактика "вынудила украинские истребители действовать на меньших высотах".

Проблемы в производственной цепочке Су-35

С другой стороны, Су-35 столкнулся с новыми сложностями в производственной цепочке. Стоит отметить, что многие ключевые узлы конструкции Су-35 на самом деле являются западными устройствами. Именно здесь западные санкции серьезно повлияли на российскую оборонную промышленность. Производственная цепочка Су-35 застопорилась из-за зависимости платформы от западных технологий.

Однако представление о том, что Су-35 - это чистый металлолом, преувеличено. Су-35 действительно представляет собой смешанную картину. Это связано с тем, что это гибрид боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

"Мы можем понять, что его репутация серьезно пострадала, поскольку многие зарубежные страны, заинтересованные в покупке платформы у России, начали отказываться от нее после того, как появились сообщения о ее плохой работе в небе над Украиной", - отмечают аналитики.

Более того, тот факт, что российская оборонная промышленность начала постепенно сворачивать производство истребителей серии Су-35 и поворачивается к Су-57, нынешнему российскому военному самолету пятого поколения.

Российские самолеты на войне в Украине

В открытый доступ выложили кадры с истребителем Су-30СМ2 морской авиации РФ, под который подсунули две ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-77-1 и две ракеты "воздух-воздух" большой дальности Р-37М. На это обратило внимание издание Defense Express.

Насколько можно судить, это первые кадры, которые подтверждают возможность применения Р-37М с самолетов семейства Су-30. Ранее с этими ракетами можно было видеть только МиГ-31БМ и Су-35С.

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