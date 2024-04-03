С начала полномасштабного вторжения потери России в Украине включают 347 самолетов и 325 вертолетов.

По состоянию на март у России было около 100 многофункциональных истребителей Су-35 и более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО) А-50У.

Об этом сообщает АрмияInform, ссылаясь на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что три А-50У находятся на ремонте и модернизации: два на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева", один - на аэродроме в Ульяновске, авиастроительный завод "Авиастар".

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Потери России в самолетах - актуальное

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери России в Украине включают 347 самолетов, 325 вертолетов, подводную лодку, 26 кораблей и катеров.

Среди уничтоженных 347 российских самолетов, в частности, два самолета А-50У. Один из них был сбит украинскими защитниками 23 февраля 2024 года над Азовским морем в результате совместной операции Главного управления разведки Минобороны и Воздушных сил ВСУ. В ГУР отмечали, что уничтоженный А-50У был новой модернизированной версией российского самолета.

Также с начала года Силы обороны Украины сбили более 10 российских самолетов Су-34 и Су-35.

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