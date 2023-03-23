Модернизация МиГ-29 под западные стандарты обошлась бы в десятки миллионов долларов всего за один самолет.

Способ модернизировать советские самолеты под западные стандарты теоретически существует, но это было бы неоправданно дорого и долго.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Нашелся способ установить ракеты HARM, ими уже работают несколько месяцев наши истребители, которые бьют по ПВО противника. Но ракета, установленная на советском истребителе, не имеет того всего функционала, который могла бы иметь, если бы запускалась с истребителя F-16. Она была бы в разы эффективнее, работала бы дальше, работала бы точнее и уничтожала бы больше средств противовоздушной обороны", - сказал Игнат.

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По его словам, перестроить ракеты не есть простой процесс, ранее в одной из стран планировалось модернизировать МиГ-29, но это стоило бы десятки миллионов долларов всего за один самолет и занимало бы очень много времени.

"Оно неоправданно, в том плане, что техника старая физически и такие средства не вкладывали даже Словакия и Польша. Там проведена незначительная модернизация самолетов, система связи несколько адаптирована под натовский стандарт, GPS-навигация, также система "свой-чужой". Для военного времени это не есть существенная модернизация", - отметил спикер.

Истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Польши Андрей Дуда заявил, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29. На следующий день стало известно, что Словакия предоставит Украине 13 истребителей МиГ-29.

МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

По словам спикера Юрия Игната, советские истребители помогут усилить оборону Украины, но не обезопасят от воздушного террора РФ. Он добавил, что у этих самолетов морально устаревшая система.

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