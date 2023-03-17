Юрий Игнат отметил, что у самолетов морально устаревшая система.

Советские истребители МиГ-29, которые обещали Украине западные партнеры, помогут усилить оборону Украины. Они не смогут обеспечить безопасность от воздушного террора Российской Федерации.

"Это усилит наши способности, самолеты выполняют ряд функций: патрулирование воздушного пространства Украины, истребительное прикрытие (прикрывают ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков), самолеты типа МиГ-29 наносят также удары противорадиолокационными ракетами HARM по ПВО противника, и во время массированных ракетных атак пытаются перехватывать и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе Shahed", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом он указал, что обещанные МиГи не является эффективным оружием против российского террора.

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"Их морально устаревшие ракеты, радары и радиолокационная бортовая станция самолета не могут быть очень эффективными", - подытожил Игнат.

Истребители для Украины - что известно

Киев просил передать для нужд Вооруженных сил Украины истребители F-16, но этот вопрос до сиз пор не решен. В то же время западные союзники Украины намерены отдать другие самолеты.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст для ВСУ четыре самолета МиГ-29, а еще 10 передадут Киеву в течение года.

НА следующий день власти Словакии заявили, что приняли решение о передаче МиГ-29 Украине. Всего Киеву планируют отдать 13 самолетов.

В Кремле, конечно же, устроили истерику. Пресс-секретарь Путина заявил, что страны-члены НАТО "повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в "конфликте".

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