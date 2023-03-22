Ярослав Надь отметил, что предложение выгодно для Братиславы.

США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с очень большой скидкой. Предложение связано с желанием Братиславы передать Украине истребители МиГ-29.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь отметил, что сделка с США включает детали, обучение и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II. По его словам, в рамках сделки Братислава заплатит 340 миллионов долларов в течение трех-четырех лет за пакет стоимостью более 1 миллиарда долларов, а остальное покроют в рамках американской программы по иностранному военному финансированию.

"Данное предложение очень выгодное и значительно увеличит оборонный потенциал Словацкой Республики. Боевых вертолетов у нас сейчас нет, так что это будет совершенно новая боеспособность", - написал в Facebook словацкий министр.

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При этом он указал, что после передачи МиГов и части системы ПВО "Куб" соглашение одобрят на правительственном уровне.

Истребители для Украины - что известно

16 марта президент Польши Андрей Дуда пообещал передать Украине четыре самолета МиГ-29. На следующий день, 17 марта, Братислава пообещала передать Киеву 13 таких истребителей.

При этом спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что советские истребители помогут усилить оборону Украины, но не обезопасят от воздушного террора РФ. Позже он выразил мнение, что передача МиГ-29 Украине может подтолкнуть союзников предоставить истребители F-16.

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