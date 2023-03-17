Словацкое правительство одобрило отправку самолетов в Украину.

Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину. Обещания должны выполняться... Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России", - написал Хегер.

Справка УНИАН. МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Он предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

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Вчера президент Польши Анджей Дуда заявил о передаче Украине первых четырех самолетов МиГ-29. Всего Варшава планирует поставить в Украину 10 подобных истребителей.

В то же время США, Великобритания и другие страны пока отказываются передавать Украине самолеты. В частности, президент США Джо Байден заявил, что Киев пока не нуждается в самолетах.

Как сообщал УНИАН, Швеция передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.

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