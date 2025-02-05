Для проведения этого испытания пришлось перекрывать воздушное и морское пространство в радиусе 700 километров.

В Турции оборонная компания Roketsan провела уже третий испытательный пуск баллистической ракеты Tayfun. По неофициальным данным, дальность полета такой ракеты может составлять до 1000 километров, пишет Defense Express.

"Как и предыдущие два испытания, этот тест завершился успешно. Более того - обнародованное видео свидетельствует о том, что турецкая Tayfun смогла попасть по малоразмерной мишени в акватории Черного моря, что в целом подтверждает заявленный показатель точности попадания этой ракеты на уровне 10 метров", - отмечают в материале.

В то же время в соцсетях пишут, что для проведения этого испытательного пуска пришлось перекрывать воздушное и морское пространство в радиусе 700 километров, что в целом подтверждает неофициальный показатель дальности до 1000 километров.

В Defense Express напомнили, что предыдущие два испытания состоялись 18 октября 2022 года и 23 мая 2023 года. По словам экспертов, во время первого испытательного пуска дальность полета ракеты составляла 560 километров.

"Здесь нюанс в том, что приведенные выше цифры по дальностям испытательных пусков диссонируют с официальными характеристиками Tayfun, которые были раскрыты в сентябре 2024 года, и где заявлялось, что дальность пуска составляет вроде бы всего 280 километров; однако возможно, что здесь была речь именно об экспортном варианте", - объяснили аналитики.

Тогда речь шла о том, что показатели точности попадания составляют на уровне 10 метров, длина фюзеляжа состоит из 6,5 метров, а диаметр оценивают в 610 миллиметров. Относительно стартовой массы этой ракеты, то она составляет 2300 кг без детализации по массе боевой части. Если сравнивать, то масса для ОТРК Bora составляла 470 килограммов.

"Отсылка в предыдущем предложении к турецкому ОТРК Bora имеет смысл сразу с двух ракурсов. Эти ракурсы выглядят так: Tayfun является развитием именно ракетного комплекса Bora, и это заодно иллюстрирует на самом деле довольно длительный путь в минимум два десятка лет, который прошел турецкий ОПК для создания своей баллистической ракеты с дальностью пуска до 1000 километров, и где на первом этапе вообще понадобилась помощь от Китая", - подчеркнули в издании.

Аналитики Defense Express напомнили, что турецкий ОТРК Bora был принят на вооружение в 2018 году. Считалось, что такой комплекс был создан на основе J-600T Yıldırım, которая базировалась на китайской ракете B-611.

"Это лишь подчеркивает то, что долговременные усилия Турции по национальной ракетной программе дали соответствующий результат, которым теперь Анкара может пользоваться на геополитической арене", - подытожили в материале.

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