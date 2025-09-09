Украина получит немецкие зенитные установки Skyranger: детали контракта

Skyranger можно устанавливать на танки Leopard, которые уже есть в ВСУ.

Украина усилит свою противовоздушную оборону благодаря новым немецким зенитным системам Skyranger. Контракт с концерном Rheinmetall будет подписан уже на этой неделе на сотни миллионов евро.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в комментарии ZDF, что подписание состоится в среду, 11 сентября, на международной оборонной выставке DSEI в Лондоне. Поставки должны начаться уже до конца года.

Точное количество и модификация систем Skyranger, которые получит Украина, пока не разглашаются.

По словам Паппергера, одна система способна перекрывать квадрат площадью 4×4 км, создавая "полную беспроводную зону".

Skyranger - это дистанционно управляемый боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм, с возможностью доукомплектования пусковой установкой зенитных ракет. Его можно устанавливать на различные самоходные шасси, в том числе на танки Leopard 1 и Leopard 2, которые уже находятся в Силах обороны Украины.

Skyranger для Украины

Как сообщал УНИАН, немецкий концерн Rheinmetall провел мероприятие Skyranger System Demonstration 2024, во время которого показал самоходную зенитку на базе танка Leopard 1. Его оборудовали установкой Skyranger 35.

Первая публичная демонстрация огневых возможностей Skyranger 35 на Leopard 1 была не очень удачной. Один из узлов пульта управления отказал, но после замены блока, которая заняла сутки, стрельбы таки провели.

