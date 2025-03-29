Россия применяет тяжелое вооружение для политического давления, демонстрируя, что будет достигать своих целей, несмотря на большие жертвы и разрушения.

Российская артиллерия всегда играла ключевую роль в военных кампаниях. Оккупационная армия применяет ее не только для разрушений военных целей, но и для психологического давления, пишет Business Insider.

7 сентября 1812 года барон Луи-Франсуа Лежен, штабс-офицер армии Наполеона, описывал Бородинскую битву так: "Все это время грозная артиллерия редутов в центре неприятельской линии производила такое страшное опустошение в наших рядах".

Подобное можно было услышать и от немецкого солдата под Сталинградом в 1943 году или украинского бойца под Бахмутом в 2023-м.

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Иосиф Сталин называл артиллерию "богом войны", и этот культ сохранился в России по сей день. Во время войны в Украине именно артиллерия, а не авиация или спецназ, обеспечивала российские наступления, позволяя пехоте продвигаться под прикрытием интенсивных обстрелов. По состоянию на февраль 2024 года в Украине, по оценкам, действовало около 5000 российских артиллерийских систем.

"Значение артиллерии в российской войне выходит за пределы ее эффективности на поле боя", - отмечают исследователи Джанджузеппе Пили, Бретт Эванс и Райдер Финн в отчете Royal United Services Institute (RUSI). "На протяжении истории и до настоящего момента ее развертывание имело прямое политическое значение, служа видимой демонстрацией решимости России достичь своих целей, независимо от уровня разрушений или жертв среди гражданского населения".

Россия использует артиллерию не только для разрушения, но и как средство психологического давления. "Психологическое воздействие российской артиллерии - это не непреднамеренное следствие, а сознательная особенность ее боевой стратегии", - подчеркивают эксперты.

Использование артиллерии Россией берет начало в XVI веке. Как и в других европейских армиях XVIII-XIX веков, она стала престижным оружием, требовавшим образованных офицеров. Наполеон начал свою карьеру как артиллерист, что подтверждает ее значимость.

Традиция массированных обстрелов ведет свои корни от Первой мировой войны. Брусиловский прорыв 1916 года стал одним из немногих успешных наступлений Российской империи, в значительной степени благодаря эффективному использованию артиллерии. RUSI отмечает:

"Российский военный опыт ведения артиллерийской войны в Первой мировой войне заложил основу для использования артиллерии российскими войсками: заметная опора на воздушную разведку для точных косвенных артиллерийских заграждений; эффективное использование артиллерии в психологических операциях; и использование артиллерии как инструмента преодоления препятствий для осуществления быстрых наступательных маневров".

Российская артиллерия - от Первой мировой до сегодняшнего дня

Во время Второй мировой войны советская армия достигла зенита артиллерийского могущества. В последнем наступлении на Берлин в апреле 1945 года было собрано почти 10 000 орудий, которые выпустили более миллиона снарядов в первый день. "В последние годы Второй мировой войны советская плотность огневой мощи на фронтах прорыва составляла от 150 до 200 орудий на километр", - отмечает RUSI.

Хотя в ходе Холодной войны артиллерия оставалась основой советской стратегии, ее эффективность была ограничена в конфликтах в Афганистане и Чечне. Впоследствии ее значение казалось уменьшенным на фоне развития высокоточного оружия.

"Во времена Суворова артиллерия была одним из самых уважаемых и престижных видов российской армии - взгляд, который был в значительной степени забыт с началом полномасштабного вторжения в Украину", - подчеркивает RUSI. Однако артиллерия снова играет важную роль, особенно когда погодные условия делают авиацию и дроны менее эффективными.

Сегодня Россия использует широкий спектр артиллерийских систем, от советских образцов до современных разработок. Среди них 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-СМ2", буксируемые 122-мм гаубицы М-30 времен Второй мировой войны, а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Ураган". Современные российские РСЗО могут использовать управляемые снаряды, сочетая массированные обстрелы с точечными ударами.

"Артиллерия рассматривается как промежуточное оружие между стратегическими вооружениями (такими как ракетно-ядерное оружие) и чисто обычными вооружениями", - отмечает RUSI. "Нет никаких оснований полагать, что в будущих войнах Россия не будет использовать артиллерию как средство для осуществления политического и психологического давления и выражения решимости как внутренней, так и внешней".

Российская артиллерия на войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина хорошо ведет контрбатарейную борьбу против РФ. В эфире "Radio NV" военный эксперт Евгений Дикий раскрыл, благодаря чему Украина резко увеличила количество поражения российской артиллерии.

Он отметил, что увеличение количества поражений российской артиллерии может быть связано с появлением и активным использованием Украиной аналога "Ланцетов".

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