Первые огневые испытания SAMP/T NG планируют провести в октябре 2025 года.

Во Франции в регионе Бискаросс успешно провели первые испытания новейшей зенитной ракеты типа Aster 30 B1NT, которую создали как элемент перспективного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T NG. Также ее будут использовать как элемент зенитного вооружения кораблей Франции и Италии, сообщает портал Opex360.

Отмечается, что в рамках этого этапа испытаний DGA отрабатывала сценарий сбития "вражеского истребителя", чтобы прикрывать "свой" самолет.

В то же время в Defense Express подчеркнули, что другие подробности по этому испытанию пока неизвестны, а именно на какую дальность происходила стрельба или какую массу БЧ имеет зенитная ракета Aster 30 B1NT.

"Но с другой стороны, здесь важен сам факт успешного испытания этой ракеты, которая в свою очередь должна стать важным элементом перспективного ЗРК SAMP/T NG. Особенно на фоне планов Минобороны Франции ускориться на год и уже в 2026 году начать производство и получать на вооружение первые установки SAMP/T NG", - отметили аналитики.

Также эксперты назвали характеристики базового варианта зенитной ракеты Aster 30 к SAMP/T:

стартовая масса - 450 килограммов;

длина фюзеляжа - 4,9 метра;

заявленная дальность стрельбы - до 120 километров по аэродинамическим целям, или до 60 километров по баллистическим.

В свою очередь зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG будет иметь дистанцию обнаружения воздушных целей до 350 километров, а дальность поражения составит до 150 километров

"При этом в перечень воздушных целей должны входить баллистические ракеты с дальностью до 600 километров, а Минобороны Франции публично заявляло, что здесь речь о создании комплекса, который бы мог сбивать даже "Кинжал"", - добавили в Defense Expess.

В издании отмечают, что первые огневые испытания SAMP/T NG планируют провести в октябре 2025 года, до 2030 года вооруженные силы Франции должны получить восемь таких систем, а до 2034 - четыре.

Кроме того, во Франции уверяют, что работа над SAMP/T NG началась только в 2023 году. Эта система должна сохранить все преимущества своего "предшественника", а именно SAMP/T. Однако комплекс должен отличаться способностью работать во время активной работы средств РЭБ и кибератак противника.

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