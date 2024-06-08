Стоимость контракта не называется.

Министерство обороны Украины заказало у французской компании Thales вторую радарную систему Control Master 200 для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что первый такой радар Украина получила еще в 2023 году. Он уже доказал свою эффективность. В то же время стоимость новой покупки не называется.

"ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды, обеспечивая координацию средств ПВО, от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности (E-Shorad)", – заявили в Thales.

Видео дня

Французский производитель подчеркнул, что система включает в себя радар Ground Master 200 воздушного наблюдения, систему радиосвязи, центр управления ControlView и портативный терминал распределения вооружения.

Ground Master 200: характеристики

Ground Master 200 - это радар среднего радиуса действия, установленный на грузовике. Он может обнаруживать летательные аппараты противника на расстоянии 250 километров и бороться с ними на расстоянии 100 километров. При этом неважно, летят ли цели на малой скорости и низкой высоте, как беспилотники, или на большой высоте, как самолеты.

Производитель также утверждает, что Ground Master 200 обеспечивает защиту от ракет и артиллерийского огня, поскольку предупреждает наземные войска об обстреле со стороны противника.

Согласно данным из открытых источников, операторами Ground Master 200 в настоящее время являются Норвегия, а также ОАЭ. Украина впервые подписала соглашение о приобретении GM 200 в феврале 2023 г. Отмечалось, что они должны были быть интегрированы с ЗРК SAMP/T.

Вас также могут заинтересовать новости: