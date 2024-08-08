Морские беспилотники меняют форму морской войны по всему миру.

Дешевые, но относительно эффективные, морские беспилотники меняют тактику морской войны в конфликтах по всему миру.

Как пишет Business Insider, ВМС Украины переломили ход событий в Черном море, выведя из строя российские фрегаты и тральщики с помощью дистанционно управляемых скоростных катеров в стиле Jet-Ski, начиненных взрывчаткой.

Повстанцы-хуситы атакуют коммерческие суда и военные корабли США в Красном море с помощью катеров-беспилотников, а военно-морской флот Израиля развернул беспилотные надводные аппараты для перехвата вражеских катеров и защиты своей береговой линии.

Видео дня

США расширяют флонт морских беспилотников

Военно-морской флот США тоже вмешивается. Как пишет издание, служба экспериментирует с морскими беспилотниками в боевых условиях, чтобы расширить свой гибридный пилотируемый-беспилотный флот более быстрыми темпами и с меньшими затратами.

Каждый морской беспилотник стоит от 1 до 3 миллионов долларов. Их используют в боевых условиях для сбора разведданных, ведения наблюдения и разведки, траления мин и защиты критически важной подводной инфраструктуры.

Имея различные конструкции, размеры и возможности, военные морские беспилотники могут варьироваться от вооруженных скоростных катеров до миниатюрных подводных лодок для поиска мин. Они могут быть оснащены камерами высокой четкости и усовершенствованным сонаром, чтобы хорошо ориентироваться в темных глубинах.

Морские беспилотники также защищают суда с экипажами, такие как авианосцы и подводные лодки, выступая в качестве первой линии обороны на враждебных территориях.

В рамках инициативы Пентагона Replicator, объявленной в августе 2023 года, Министерство обороны США планирует в течение следующих двух лет разместить тысячи недорогих беспилотников для противодействия угрозам на суше, в воздухе и на море.

"Украина показала, насколько они могут быть эффективны и как их можно использовать в текущих операциях", — гвоорит бывший офицер ВМС США и советник по автономным судам Брайан Кларк.

Он подсчитал, что США эксплуатируют около 200 морских беспилотников — 100 небольших беспилотников на поверхности и еще 100 под водой.

Как сообщается, США уже развертывают беспилотные катера для мониторинга противников. В октябре 2023 года дюжина различных беспилотных и пилотируемых судов участвовали в операции по отслеживанию иранских военных кораблей и канонерских лодок в Ормузском проливе.

Что известно о морских беспилотниках США?

Военно-морские силы использовали быстроходный перехватчик USV под названием Arabian Fox MAST-13 для фотографирования иранских катеров, беспилотников и вертолетов, которые преследовали коммерческие суда и американские военные суда, проходящие через воды Ближнего Востока.

Также, США экспериментируют с несколькими различными беспилотниками, включая Triton. Будучи первым и единственным в мире автономным подводным и надводным аппаратом, Triton может работать в парусном режиме или в режиме подводной лодки со сменным парусом.

Сообщается и о беспилотнике Saildrone Surveyor - который был построен специально для ВМС. Он является крупнейшим в мире классом автономных транспортных средств для картографирования океана. Этот дизельный беспилотник использует усовершенствованную систему радаров и камер, эхолоты и датчики для картирования и мониторинга окружающей среды, дистанционно передавая данные с помощью передового машинного обучения в любую точку мира.

Одна из судостоительных компаний США разработала минный дрон, известный как Remus 300. Этот небольшой портативный беспилотный подводный аппарат может быть запущен как торпеда с корабля или подводной лодки. Remus 300 может достигать глубины до 1000 футов (более 300 м етров - УНИАН) и работать до 30 часов.

Военно-морские беспилотники известны своей эффективностью в наблюдении, но должностные лица ВМС также пытаются повысить их смертоносные возможности. Например, один из беспилотников оснастили барражирующей высокоточной системой летального поражения. 11-метровый беспилотный катер имеет грузоподъемность 4000 фунтов (1800 кг - УНИАН) и движется со скоростью от 80 до 115 миль в час (128 - 185 км/ч), что делает его одним из самых быстрых известных ударных катеров в мире.

США и Китай: противостояние на воде

Как пишет Business Insider, морские беспилотники могут сыграть ключевую роль в усилиях США по сдерживанию китайского вторжения на Тайвань.

Будучи крупнейшим производителем беспилотников в мире, Китай, вероятно, применит автономную войну на фоне возросшей напряженности с Тайванем. Тем не менее, главный адмирал США в Тихом океане заявил, что ВМС США готовы развернуть собственный беспилотный флот, если Китай вторгнется на Тайвань.

Как сообщается, программа Пентагона Replicator направлена ​​на то, чтобы соответствовать военно-морской мощи Китая, поскольку его автономный флот продолжает расти. Однако амбициозная инициатива США имеет свои собственные препятствия.

ВМС США выделили всего 172 миллиона долларов на приобретение малых и средних морских беспилотников в 2024 году и чуть более 100 миллионов долларов в 2025 году - не говоря уже о исследованиях, разработках, испытаниях, оценке и обучении экипажей, которые требуются в дополнение к закупкам

Пентагону также приходится полагаться на американских или некитайских производителей беспилотников для создания своего автономного флота, что может занять больше времени, учитывая доминирование Китая на рынке коммерческих беспилотников.

Как морские дроны повлияли на тактику РФ в Украине?

Украинские морские дроны стали одной из причин того, что россияне прячут свои корабли в пунктах базирования.

Оккупанты заменили корабельную составляющую воздушной, фактически патрулирование осуществляется за счет самолетов и вертолетов, в том числе и безэкипажных дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: