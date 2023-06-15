На востоке Украины уничтожили еще нескольких противников, поделились в ГПСУ.

На Бахмутском направлении защитники Украины активно ликвидируют российских захватчиков с помощью гранатометов и минометов.

Были ликвидированы пять противников, а более 10 - получили ранения, сообщила в Telegram Государственная пограничная служба Украины и показала яркое видео, на котором заснято минусование врагов.

"Минометы и гранатометы пограничников плюсуют д*хлых руzzких на Бахмутском направлении. Пять оккупантов убиты, еще 11 - ранены...", - говорится в сообщении ГПСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении - сегодня это стоит знать

Украинские воины на этом направлении фронта начали идти вперед в мае. Вечером 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение прошлой недели наши войска на правом фланге продвинулись на 3,5 км, а на левом - на 1,5 км.

15 июня лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон сообщил об определенных успехах Сил обороны Украины на Бахмутском направлении, однако не уточнил, о чем именно идет речь.

Стоит отметить, что РФ на украинской земле несет огромные потери. Общие потери России в Украине на сегодня уже составляют примерно 217 910 захватчиков.

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