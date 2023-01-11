Выпускать планируют улучшенные мины, которые превосходят те, что используются в Украине сейчас.

Украина наладила серийное производство 82-мм боеприпасов для минометов. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Речь идет о снарядах для поражения живой силы противника на дистанции до 4,5 километров. В госконцерне уверяют, что новые снаряды лучше тех, что использовались до сих пор.

"Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных", – похвастались в госконцерне.

Видео дня

Ни объемы, ни сроки первых поставок в войска новых мин не сообщаются. Однако в "Укроборонпроме" отметили, что производство боеприпасов было налажено за пределами Украины – в одной из стран НАТО.

Поставки оружия в Украину

В среду, 11 января, президент Польши Анджей Дуда анонсировал первую поставку современных западных танков в Украину. Планируют передать роту немецких "Леопардов".

Также сегодня стало известно, что недавно Турция начала поставлять в Украину кассетные боеприпасы времен Холодной войны.

В ближайшие недели ожидается поставка первой партии американских БМП "Брэдли" – одной из лучших машин в своем классе.

Вас также могут заинтересовать новости: