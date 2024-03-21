По словам Яны Черноховой, у страны "больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать".

Чехия передала Украине последние российские вертолеты Ми-24, которые были в наличии у страны. Эту информацию изданию Deník N подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

СМИ напоминает, что две недели назад правительство Чехии в режиме секретности одобрило последнюю поставку вертолетов советских времен Украине, которая отбивается от российской агрессии. Тогда Яна Чернохова пришла к правительству с секретным документом и предложением, которое впоследствии одобрил кабинет. Таким образом, Чехия отправила последние вертолеты Ми-24/35 в Украину, которая уже более двух лет противостоит российской агрессии.

"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", - отметила Чернохова.

Передача Чехией вертолетов Ми-24 Украине

В августе прошлого года стало известно, что Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В. Как сообщила министр обороны страны Яна Чернохова, вместо этих старых вертолетов чешская армия получит новые вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper от США.

Она подчеркнула, что вертолеты Ми-24В отлично справились с задачами и прослужили даже дольше, чем ожидалось.

Позже сообщалось, что Украина вскоре может получить вертолеты Ми-24 и Ми-35 от Чехии.

Военно-воздушные силы Чехии провели церемонию прощания со своими ударными вертолетами, которые по сути уже не нужны стране после поставок первых вертолетов новых типов.

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