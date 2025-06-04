У КНДР нет сухих доков для того, чтобы отремонтировать этот эсминец, поэтому Пхеньян провалит все публичные сроки, отведенные на ремонт.

Северная Корея поставила эсминец Choe Hyon в вертикальное положение после провального спуска на воду, за которым наблюдал Ким Чен Ын. Тогда эсминец перевернулся на бок и частично затонул.

Это подтверждают спутниковые снимки от 2 июня, опубликованные изданием 38North. Эсминец подняли в вертикальное положение на верфи в северокорейском городе Чхонджин. На это понадобилось 12 дней - значительно больше, чем прогнозировали местные специалисты.

После инцидента была создана специальная расследовательская группа, которая заявила, что судно не получило существенных повреждений. Восстановить вертикальное положение должны были за 2-3 дня, а завершить ремонт - за 10. Однако реальные сроки оказались значительно длиннее, что поставило под сомнение технические возможности Пхеньяна.

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На снимках от 29 мая было видно, как многочисленные рабочие с помощью тросов и даже воздушных шаров пытаются поставить эсминец на место. Это выглядело почти как отчаянный эксперимент - у Северной Кореи просто нет плавучих кранов необходимой мощности.

Хотя корабль и поставлен вертикально, его нос до сих пор остается на берегу. Более того, эксперты подозревают повреждение дна и носового сонара - для полноценного ремонта нужен большой сухой док, которого нет ни в Чхонджине, ни в окрестных городах.

Несмотря на формальный прогресс, будущее Choe Hyon остается под вопросом. В сроки, установленные Ким Чен Ыном, корабль вряд ли удастся полностью восстановить. Не исключено, что внешнее "восстановление" сделают только для публичного показа, тогда как серьезный ремонт затянется на месяцы.

Дополнительным осложнением стала вероятная проблема с гаванью - новый эсминец, по предварительным данным, вообще может не иметь возможности выйти в море.

Провал спуска на воду эсминца Choe Hyon

21 мая Северная Корея потерпела резонансный провал во время спуска на воду нового ракетного эсминца Choe Hyon. Судно водоизмещением около 5000 тонн перевернулось прямо на верфи в городе Чхонджин. Причиной, вероятно, стала техническая ошибка или просчеты в балансировке корпуса.

Несмотря на официальные заявления об отсутствии серьезных повреждений, процесс подъема судна в вертикальное положение затянулся на 12 дней. Дальнейшие работы осложняются отсутствием надлежащей инфраструктуры.

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