Покупка самолета - 30% от его стоимости: эксперт оценил настоящую цену 250 бортов Gripen

Средняя стоимость покупки одного Gripen может быть около 150 млн долларов.

Для реализации плана, озвученного президентом Украины Владимиром Зеленским по закупке 250 истребителей, могут потребоваться значительные средства, в частности на его эксплуатацию.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Олег Катков, главный редактор специализированного военного издания Defense Express.

"Любой человек, который владеет автомобилем, прекрасно знает, что купить сам автомобиль - это не все расходы, которые он будет нести за время его эксплуатации. То есть для того, чтобы ездить на своей собственной машине, ее надо каждый год завозить на СТО, менять масла, что-то ремонтировать. И то же самое, конечно, касается и любой другой машины, которая находится в эксплуатации и тем более боевого истребителя", - сказал Катков.

Он добавил, что в случае стандартной эксплуатации самолета в течение 40 лет, только 30% от общей стоимости будет стоить сама покупка боевой машины. Он отметил, что точную сумму, сколько будет стоить покупка этих самолетов, назвать сложно.

"Я лично ожидаю контракта с Перу. Он ближайший близкий. Но я бы исходил из тех денег, которые они заложили в свой бюджет на такую закупку. И речь идет о 150 млн долларов за один Gripen. И сразу скажу, что это отличное предложение... Поэтому считаем так - 100 Gripen будут стоить 15 млрд долларов. То есть еще 30 млрд надо потратить на обслуживание в течение их жизненного цикла... Среднегодовые расходы в 750 млн долларов за 100 самолетов. Ну, если хочешь 200, то умножай на два. Если 250, то умножай на 2,5", - пояснил эксперт.

Эксперт пояснил, что если брать самолеты Rafale, о которых также упоминал президент Зеленский, то их стоимость будет еще выше.

"Когда речь идет о 250 (самолетов, - УНИАН), я лично понимаю, если это произойдет, то Украина будет иметь самые мощные воздушные силы во всей Европе", - добавил Катков.

Украинская авиация: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над программой развития украинской авиации, в рамках которой планируется формирование флота из 250 современных самолетов - F-16, Gripen и Rafale. Для этого Украина ведет переговоры с США, Швецией и Францией. Приоритетными, по его словам, являются шведские самолеты Gripen в частности из-за их стоимости.

Издание Financial Times ранее сообщало, что компания Saab, которая является производителем самолетов Gripen, планирует открыть свое производство в Украине. Отмечалось, что речь может идти о создании мощностей для окончательной сборки и испытаний самолетов, а возможно, и для частичного их производства.

