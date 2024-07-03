Военнослужащий и бывший нардеп Игорь Луценко объяснил, почему россияне смогли поразить аэродром в Миргороде.

Военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко заявил, что Украине надо быстрее реагировать на новые вызовы войны с россиянами, поэтому считает необходимым создать чрезвычайный комитет по инновациям.

Об этом он сказал на Radio NV, комментируя поражение россиянами аэродрома в Миргороде.

По его словам, Украине нужна система военных инноваций, которая бы позволяла находить новые решения и немедленно их внедрять в армии, поскольку война каждый день ставит новые задачи.

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Луценко отметил, что у россиян некоторое время назад появились возможности в частности залетать своими дронами-разведчиками достаточно глубоко на территорию Украины и вести свою трансляцию.

"Таким образом, я подозреваю, был поражен ряд объектов противовоздушной обороны под Днепром. Буквально недавно залетел самолет-разведчик в Киевскую область, долетел до Обухова кажется. Это свидетельствует, что у врага есть определенный технологический скачок. Это факт, что теперь они уже летают на 150 км вглубь нашего тыла и имея давно ракеты типа Искандер, С-300 и другие, баллистику в достаточном количестве, в отличие от нас, могут себе позволить, как только нашли подходящий объект сразу его поражать. То есть сейчас наступил такой "новый день" в войне. Нам нужно быстренько на это реагировать. Сейчас системы для этого у нас нет", - сказал он.

Луценко отметил, что во время Второй мировой войны время от момента начала разработки военной новации до момента ее внедрения на фронте исчислялось, например, в самолетостроении - 3-4 месяца. То есть с нуля начинали проектировать самолет и через 3-4 месяца уже серия шла на фронт.

"Сейчас время ускорилось, поэтому нам нужно реагировать быстрее. Потому что россияне в этой гонке так же участвуют и так же спешат", - подчеркнул бывший нардеп.

По его мнению, нужна "спайка" институтов - между Генштабом, техпромоом, частными предприятиями, государственными предприятиями, которые разрабатывают те или иные решения, чтобы быстро и оперативно, имея достаточный бюджет, достаточное количество специалистов и других ресурсов реагировать на новые вызовы.

Он отметил, что подобные самолеты-разведчики Украина уже начала сбивать, но надо дальнейшие шаги, чтобы дальше работать эффективно.

Луценко подчеркнул, что украинская военная авиация нуждается в защите, особенно это актуально в ожидании от партнеров западных истребителей F-16.

Он отметил, что россияне начали строить бетонные хранилища для своих самолетов, потому что наши БПЛА регулярно прилетают на их аэродромы и уничтожают эти самолеты. Следовательно нам будет гораздо труднее дальше работать против аэродромов противника.

По словам Луценко, у нас же защиту аэродромов "повесили" на военных среднего звена.

"Но этот подход абсолютно нерабочий... Откуда военный может знать обо всех достижениях других подразделений, которые в тайне по понятным причинам держатся... Поэтому нужно отходить от этой практики, создавать специальный чрезвычайный комитет по инновациям, я бы так его назвал. Это может быть в Совете безопасности и обороны. Я бы организовал пул инженерно-конструкторских коллективов, военных экспертов, экспертов, которые мониторят проблемы ВСУ. И все это соединил бы в единый контур, которым бы, на месте президента, руководил бы лично", - сказал Луценко, подчеркнув, что должен быть центр принятия решений, который бы "двигал" всех для решения проблемы.

Удар по аэродрому: что известно

1 июля российские пропагандисты заявили, что нанесли удар по украинскому аэродрому Миргород и уничтожили шесть самолетов ВВС Украины. Официальную такую информацию не подтвердили.

Однако бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар действительно был и есть определенные потери, но совсем не такие, о которых заявил враг. По его словам, аэродромы "ежедневно под обстрелами, ежедневно под баллистикой, глазами вражеских дронов и постоянных атак". На местах люди пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар.

Вчера Forbes издал материал, в котором отмечалось, что российские оккупанты второй раз нанесли удар по украинскому аэродрому Миргород в Полтавской области, расположенному на расстоянии 150 километров от линии фронта. Вражеский "Искандер" значительно повредил боевой вертолет украинской армии Ми-24, информировало издание.

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