Лукашенко сделает все, чтобы Беларусь не вступила в войну, заявил глава разведки.

Александр Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, он сделает все, чтобы этого не произошло.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Руководство РФ пыталось уговорить Лукашенко вступить в войну. Там есть определенный формат, который им предложили, на что Лукашенко в свойственной ему… очень красиво пытается "спетлять" с этого. То есть, он и не отказывается, и не соглашается, и делает на самом деле все, чтобы этого не произошло", – заявил он.

"Лукашенко сделал очень много беды для Украины, это правда. В первую очередь он предоставил свою территорию, чтобы РФ вела вторжение в Украину и обстрелы. Но он боится этого (участия в войне). Он сделает все, чтобы Беларусь туда не вступила", – добавил Буданов.

По его словам, сейчас Беларусь в значительной части очень зависит от позиции Китая:

"И они будут оглядываться и спрашивать исключительно на Китай. В ближайшее время, наверное, и Россию перестанут спрашивать о чем-то… Китай в отличие от России сейчас действительно влиятельное государство. Россия – исключительно зависимая территория, не больше".

Угроза вторжения со стороны Беларуси: что известно

На днях в сети появилась информация, что в Беларуси проверяют железнодорожную инфраструктуру. По мнению экспертов, это может значить, что ее готовят к принятию военных эшелонов из Российской Федерации.

Спустя какое-то время стало известно, что в Беларуси объявили о проведении внезапной проверки воинской части №06752, которая расположена в Мачулищах вблизи Минска. На территории этой части находится авиационная база класса "Б" – один из самых больших военных аэродромов страны.

Но данным украинской разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца.